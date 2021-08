Illertissen

13:47 Uhr

Mädchen auf Fahrrad prallt an Baustelle gegen Radlader-Reifen

Ein Kind auf einem Fahrrad ist am Donnerstag bei einem Unfall an einer Baustelle in Illertissen leicht verletzt worden.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag an einer Baustelle in Illertissen ereignet. Ein Kind auf einem Fahrrad und ein Radlader-Fahrer waren beteiligt. Wie die Polizei berichtet, lud ein 45-Jähriger gegen 14.45 Uhr in der Auer Straße mit einem Radlader einen Lastwagen aus. Beim Rangieren auf der Straße kam es zum Kontakt zwischen einem Reifen des Fahrzeugs und einer siebenjährigen Radfahrerin, die dort unterwegs war. Das Mädchen rutschte durch den Aufprall nach vorne aus dem Sattel und schlug sich am Gestänge des Fahrrads an. Es wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Statt sich um den Austausch der Personalien zu kümmern, schrie der Mann das Mädchen laut Polizei wohl an. Es begab sich danach weinend nach Hause. Als eine Streife den Fahrer zur Rede stellen wollte, hatte dieser sich bereits von der Unfallstelle entfernt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Schaden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

