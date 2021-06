Illertissen

vor 53 Min.

Mit der Luca-App im Illertisser Rathaus einchecken

Die App Luca soll auch in Illertissen verstärkt genutzt werden.

Plus Auch die Stadt Illertissen setzt jetzt auf die Luca-App, mit der Kontakte in Zeiten der Corona-Pandemie nachverfolgt werden können. So funktioniert das System.

Von Rebekka Jakob

Bei vielen Einzelhändlern und Gastronomen sind die schwarz-weißen QR-Codes schon zu sehen. Jetzt hängen die Logos, die man mit dem Smartphone abfotografieren kann, auch im Illertisser Rathaus. Und nicht nur dort. Die Luca-App, eine Software auf dem Mobiltelefon, mit der Kontakte nachvollzogen werden können, wird jetzt auch von der Stadt genutzt.

