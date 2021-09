Illertissen

vor 42 Min.

Neustart des Geflügelmarkts in Illertissen verleiht dem Verein Flügel

Plus Nach 81 Sonntagen ohne Marktgeschehen startet die Traditionsveranstaltung wieder. Wie sich der Verein auf den erwarteten Besucheransturm vorbereitet.

Von Rebekka Jakob

Peter Sametschek hat nachgezählt: 81 Sonntage waren es. 81 Sonntage, an denen die Halle des Illertisser Geflügelzuchtvereins leer geblieben ist, nur der Vorsitzende kam kurz vorbei, um die Rolläden zu bewegen das Wasser in den Leitungen kurz laufen zu lassen. Einen 82. leeren Sonntag wird es nicht mehr geben: Am 3. Oktober wird sich die Halle zum ersten Mal nach mehr als anderthalb Jahren wieder Füllen: Mit den Tieren, die es hier zu kaufen gibt, und wahrscheinlich sehr, sehr vielen Besuchern.

