Illertissen

12:29 Uhr

Penny-Überfall in Illertissen: Gibt es einen Zusammenhang zur Tat vor einem Jahr?

Ein Supermarkt in Illertissen ist am Dienstag überfallen worden.

Plus Am Dienstag hat ein Unbekannter einen Raubüberfall auf einen Supermarkt in Illertissen verübt. Im September 2020 ereignete sich eine ganz ähnliche Tat dort. Das sagt die Polizei am Tag danach.

Von Sabrina Karrer

Die Menschen, die im Penny-Supermarkt an der Memminger Straße in Illertissen arbeiten, dürften am Dienstag ein Déjà-vu erlebt haben: Wieder kam es dort zu einem Raubüberfall, bei dem jemand ein Messer zückte. Ein ganz ähnlicher Vorfall hatte sich vor fast auf den Tag genau einem Jahr ereignet. Gibt es einen Zusammenhang? Das versucht die Polizei nun herauszufinden.

