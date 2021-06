Pfanne in Illertisser Schnellimbiss gerät in Brand

Ein Fettbrand in der Küche eines Lieferservices war der Grund für einen größeren Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag.

Ein Brand in der Küche eines Lieferservices an der Auer Straße löste am frühen Samstagnachmittag kurz vor 14 Uhr einen größeren Alarm für die Feuerwehr Illertissen aus. Wie sich herausstellte, war wohl eine Pfanne mit Fett überhitzt und in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrfahrzeuge hatten die 51-jährige Köchin und ein aufmerksamer Nachbarn das Feuer bereits selbst gelöscht, sodass nur noch Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle mit der Wärmebildkamera und das Entfernen von Rauch mithilfe des Hochdrucklüfters auf dem Einsatzprogramm standen. Der Schaden an den verrauchten Wänden und Küchengeräten liegt laut Schätzung der Polizei bei etwa 10.000 Euro. Da alle Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen hatten, gab es keine Verletzten. (AZ)

