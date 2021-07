R-Pharm impft Illertisser Mitarbeiter mit dem Impfstoff Biontech

Plus Eigentlich will R-Pharm selbst Impfstoff produzieren. Doch dafür fehlt eine wichtige Genehmigung. Gut läuft dagegen die firmeninterne Impfkampagne mit Biontech.

Bei R-Pharm wird jetzt auch geimpft. Allerdings mit dem Stoff von Biontech/Pfizer. Dabei war R-Pharm in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder selbst als potenzieller Impfstoffhersteller im Gespräch - für die Präparate von AstraZeneca und/oder Sputnik V. Wie das Unternehmen in einer Pressemittteilung schreibt, läuft bei R-Pharm nun eine breit angelegte Impfaktion durch den firmeninternen Werksarzt.