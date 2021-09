Radfahrerin stürzt bei Unfall in Illertissen

In Illertissen waren ein Autofahrer und eine Radfahrerin in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei berichtet, hatten sich beide nicht ganz korrekt verhalten.

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Illertissen von ihrem Rad gestürzt. Nach Angaben der Polizei war ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Franz-Mang-Straße in westlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Memminger Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 17-jährigen Fahrradfahrerin, die verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg entgegen der Fahrtrichtung Richtung Süden fuhr. Es kam zu einer leichten Kollision, und die Teenagerin stürzte.

Die Radfahrerin wurde bei dem Sturz in Illertissen nicht verletzt

Verletzt sei die 17-Jährige hierbei nicht worden, so die Polizei. Auch der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Gegen die beiden Unfallbeteiligten wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. (AZ)

