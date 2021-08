Illertissen

17:47 Uhr

Riesiger Andrang zur Wiedereröffnung des Nautilla in Illertissen

Im Nautilla kann wieder gebadet und sauniert werden. Schon vor der Öffnung des Freizeitbades in Illertissen hat sich am Sonntag eine lange Schlange gebildet.

Plus Schon eine Stunde nach Öffnung am Sonntag müssen Gäste des Freizeitbades auf eine Wartezeit vertröstet werden. Eindrücke vom Ende des langen Lockdowns.

Von Regina Langhans

Eine bunte Schlange aus Menschen, die bepackt mit Rucksäcken und Taschen waren, erstreckte sich bei strömendem Regen quer über den Nautilla-Parklatz und die Straße bis zur Bushaltestelle. Pünktlich um 13 Uhr öffnete am Sonntag die Eingangstür des Freitzeitbades in Illertissen, doch die ersten Badegäste hatten sich schon gegen 12 Uhr davor postiert. Dass eine Regenwetterlage gerade in der Ferienzeit Hallenbädern zu Hochsaison verhilft, war an diesem Tag wohl kaum ausschlaggebend. Vielmehr der Umstand, dass das Bad nach neunmonatiger Coronapause erstmals wieder öffnen konnte. Viele Stammgäste und Saunafreunde wollten die Gelegenheit sofort ausnutzen.

