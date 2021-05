Schnellteststand auf Illertisser Wochenmarkt: Das Angebot endet demnächst

Der Corona-Schnellteststand wird Anfang Juni vorerst zum letzten Mal auf dem Illertisser Wochenmarkt aufgebaut.

Erst einen Corona-Schnelltest machen, dann Äpfel, Oliven und Eier einkaufen: Seit Mitte April war das auf dem Illertisser Wochenmarkt möglich. Am Mittwoch, 2. Juni, wird das Team der Apotheke am Bahnhof noch einmal zwischen 9 und 12 Uhr kostenlose Covid-19-Schnelltests ohne vorherige Terminvereinbarung auf dem Marktplatz anbieten. Dann endet diese Möglichkeit.

„Es ist schon interessant, wie sich unsere Themen und Gewohnheiten durch Covid-19 verändert haben“, erklärt Hauptamtsleiterin Kerstin Breymaier. „Regelmäßige und/oder anlassbezogene Schnelltestungen sind für die meisten von uns Alltag geworden.“ Das Testangebot ist in der vergangenen Zeit vielerorts ausgebaut worden.

Mitte April - mit der Einführung von "Click & Meet", wofür ein negativer Corona-Test erforderlich ist - wurde das niederschwellige Testangebot auf dem Illertisser Wochenmarkt ad hoc eingeführt. Mittlerweile gibt es in der Stadt drei Testzentren beziehungsweise Teststationen. Auch mehrere Arztpraxen bieten neben PCR- und Antigen-Tests auch kostenlose Schnelltestungen an. Deshalb haben sich die Organisatoren laut einer Mitteilung der Stadt dazu entschieden, den Stand auf dem Wochenmarkt am Mittwoch vor Fronleichnam vorerst zum letzten Mal vom Bauhofteam aufbauen zu lassen. (AZ)

Wo man sich im Landkreis Neu-Ulm testen lassen kann, erfährt man hier.

