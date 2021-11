Seit 60 Jahren gibt Heribert Wiest musikalisch den Ton an

Plus Der 72-Jährige hat nicht nur die Stadtkapelle Illertissen geprägt. Jetzt hat ihn der Allgäu-Schwäbische Musikbund mit einer seltenen Auszeichnung geehrt.

Wenn die Bezeichnung „Urgestein“ für einen Musiker der Stadtkapelle Illertissen zutrifft, dann gilt das für Heribert Wiest. Der 72-Jährige ist nicht nur seit mehr als sechzig Jahren als aktiver Musiker, sondern auch in einer ganzen Reihe verantwortungsvoller Positionen für den Verein und den Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) im Einsatz.