Polizei kontrolliert Tunerszene im Kreis Neu-Ulm: Drei Autos sichergestellt

Entlang der A7 zwischen Illertissen und Senden schaut sich die Polizei Tuningfahrzeuge genauer an. Drei Autos werden sichergestellt.

Die Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene" der Autobahnpolizei Memmingen ist am Donnerstagabend im Bereich zwischen Illertissen und Senden im Einsatz gewesen. Auch diesmal konnten die Beamten an den überprüften Fahrzeugen die verschiedensten technischen Veränderungen feststellen.

In den meisten Fällen war nach Angaben der Polizei an der Abgasanlage manipuliert worden, was regelmäßig zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führt. Neben einem zu tiefen Fahrwerk wurden auch oft Distanzscheiben angebracht. Dies führte in Kombination mit Breitreifen in manchen Fällen sogar dazu, dass die Reifen an den Radläufen streiften.

Verstöße werden laut Polizei mit einem empfindlichen Bußgeld geahndet

Da bei gravierenden Manipulationen die Betriebserlaubnis erlischt, untersagten die Beamten in mehreren Fällen die Weiterfahrt. Drei Fahrzeuge wurden laut Polizeibericht wegen erheblicher technischer Veränderungen sichergestellt und einem Gutachter vorgeführt. Alle Betroffenen müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Außerdem wird die Zulassungsstelle über die technischen Veränderungen informiert. (AZ)

