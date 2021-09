Vermisste 90-Jährige aus Illertissen wieder aufgefunden

Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Freitag nach einer Frau gesucht, die in Illertissen verschwunden war. Am frühen Morgen wurde sie gefunden.

Eine seit Donnerstagmittag vermisste 90-jährige Frau wurde am Freitag in den Morgenstunden südlich von Senden gefunden. Die Frau war stark unterkühlt und wurde in ein Krankenhhaus gebracht.

Gegen 6.30 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der eine Frau am sogenannten „Scharfen Eck“ in Senden (Kemptener Straße/Römerstraße) gesehen hatte. Eine Streifenbesatzung überprüfte die Mitteilung und traf die vermisste 90-Jährige dort an. Die Frau war nach Polizeiangaben stark unterkühlt, ansonsten aber augenscheinlich wohlauf. Sie wurde umgehend mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.

Polizei: Vermisste aus Illertissen legte mehr als zehn Kilometer zurück

Die Polizei geht davon aus, dass sie die (bei direkter Verbindung) mehr als zehn Kilometer im Laufe des gestrigen Tages und der Nacht zu Fuß zurücklegte.

An der Suche hatten sich auch über die Sozialen Netzwerke viele Menschen beteiligt. Die Polizei bittet nun zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Frau darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der 90-Jährigen - zu löschen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch