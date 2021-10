Illertissen

vor 17 Min.

Stadt Illertissen schüttet 150.000 Euro Zuschüsse an Vereine aus

Plus Die Stadt Illertissen macht knapp 150.000 Euro für die örtlichen Vereine und Gruppen locker. Wer davon am meisten profitiert.

"Da ziehe ich meinen Hut": So hat Bürgermeister Jürgen Eisen das Engagement der Vereine in Illertissen und den Stadtteilen kommentiert. Aber nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten erkennen Verwaltung und Stadtrat die Arbeit der Ehrenamtlichen an. Insgesamt knapp 150.000 Euro erhalten die Vereine rückwirkend für das Jahr 2020.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

