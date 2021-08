Stadtkapelle Illertissen veranstaltet ein "Altstadtfest light"

In Illertissen findet am Sonntag ein kleines Altstadtfest mit Musik statt. Das plant die Stadtkapelle als Organisatorin.

Die Stadtkapelle Illertissen veranstaltet am Sonntag, 22. August, kurzfristig ein kleines Altstadtfest - in "abgespeckter Form", wie sie mitteilt. Es findet von 11 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz am Schrannenplatz statt. Von 11 bis 13 Uhr spielt die Stadtkapelle Vöhringen und von 13 bis 15 Uhr der Musikverein Osterberg.

Sitzplätze sind an Biertischgarnituren vorhanden. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Sowohl Getränke als auch Speisen werden angeboten, zum Beispiel "Musikantenbrezeln". Die Besucherinnen und Besucher könnten nach dem Gottesdienstbesuch zum Frühschoppen kommen und sich das Mittagessen-Kochen sparen, Radfahrer einen "Stärkungs-Stopp" einlegen, so die Stadtkapelle.

Coronamaßnahmen beim "Altstadtfest light" in Illertissen

Wie aktuell üblich, ist eine Anmeldung mit Erfassung der persönlichen Daten am Eingang notwendig (Papierform). "Einchecken" können die Gäste aber auch digital anhand der Luca-App. Eine Maskenpflicht gilt nur beim Betreten der Veranstaltung und beim Verlassen des Sitzplatzes. Am persönlichen Platz muss keine Maske getragen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch