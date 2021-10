Illertissen

Städtepartnerschaft lebt wieder auf: Illertissen fährt nach Carnac

Es geht wieder nach Carnac: Eine Delegation aus Illertissen fährt im kommenden Jahr in die bretonische Partnerstadt. Die Planungen haben begonnen.

Plus Die Fahrt in die bretonische Partnerstadt ist beschlossene Sache. Noch gibt es aber viele Fragezeichen, was im Juni 2022 möglich sein wird.

Von Rebekka Jakob

Die Freude ist noch verhalten, aber sie ist bereits deutlich spürbar: Das Partnerschaftskomitee Illertissen-Carnac plant seine Fahrt in die bretonische Partnerstadt. Der Beschluss des Komitees fiel einstimmig - doch noch gibt es auch einige Ungewissheit.

