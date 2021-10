Illertissen-Tiefenbach

12:00 Uhr

Vergiftete Hunde in Tiefenbach: Der Polizei fehlen Anhaltspunkte

Plus Was die Ursache für die Vergiftungserscheinungen zweier Hunde in Tiefenbach war, ist weiterhin unklar. Doch es ist wichtig, über solche Fälle zu sprechen.

Von Sabrina Karrer

Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Netzwerken schnell, verbunden mit Warnungen. Trotz Zeugenaufruf sind aber bislang keine weiteren Hinweise zu den zwei mutmaßlich vergifteten Hunden in Tiefenbach bei der Polizei eingegangen - und somit keine neuen Ansatzpunkte für die Ermittlungen. Wie berichtet, haben ein Rottweiler und ein Jack Russel Boston Terrier Vergiftungserscheinungen gezeigt. In einem Fall wies ein Tierarzt durch eine Blutuntersuchung eine Vergiftung eindeutig nach. Unklar ist nun, wie es dazu gekommen ist - und ob jemand absichtlich Köder ausgelegt hat, wie spekuliert wird.

