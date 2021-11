Illertissen

13:04 Uhr

Umfrage: Hat bei Ihnen die Weihnachtsbäckerei begonnen?

Kneten, Rollen, Ausstechen: Plätzchen backen in der Adventszeit ist für viele Menschen eine lieb gewonnene Tradition.

Plus Der erste Advent steht vor der Türe und bis Weihnachten ist es nicht mehr weit. Wir haben mit Passanten in Illertissen über ihre Backvorbereitungen gesprochen.

Von Regina Langhans

Bei den Gedanken an bevorstehende Weihnachtsvorbereitungen ist der Weg zum Plätzchenbacken nicht mehr weit. Denn für viele gehört das selbst fabrizierte Backwerk zu einem gelungenen Fest obligatorisch dazu. Es handelt sich aber auch um eine schöne Tradition, indem junge Plätzchenbäckerinnen die Kunst von den Älteren gelernt haben oder gute Rezepte weitergegeben werden. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: backen Sie gerne vor Weihnachten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

