Unfall in Illertissen: 75-Jährige nimmt anderem Fahrer die Vorfahrt

An einem Stoppschild in Illertissen übersah eine 75-Jährige ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zur Kollision.

Am Dienstagnachmittag wollte eine 75-Jährige mit ihrem Wagen von einem Supermarktparkplatz in die Illertisser Nordtangente einfahren. Dort steht ein Stoppschild. Die 75-Jährige übersah jedoch ein vorfahrtberechtigtes Auto, welches in östlicher Richtung unterwegs war, weshalb es zur Kollision kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 9000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin erwarten ein Bußgeld sowie ein Eintrag im Fahreignungsregister in Flensburg. (AZ)