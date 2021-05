Unfall in Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Zwei Autofahrer sind in Illertissen zusammengestoßen. Beide geben dem anderen die Schuld. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Auf dem Parkplatz im Bereich eines Sanitätshauses in der Dietenheimer Straße ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Da sich die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen, konnte die Polizei Illertissen den detaillierten Unfallhergang bislang nicht ermitteln. Eine 55-jährige Unfallfahrerin gab bei den Ermittlern an, dass sie rückwärts aus einer Parklücke ausgefahren sei und anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen kam, um vorwärts weiterfahren zu können.

Während sie stand kam es zum Auffahrunfall, bei dem ein 36-jähriger Autofahrer gegen ihren Wagen stieß. Der Mann wiederum schildert den Vorfall anders. Er gibt an, dass die Frau ihn beim Rückwärtsausparken übersehen habe und es deshalb zum Unfall kam. Anhand des Schadensbildes konnten die Beamten keine der Unfallschilderungen verifizieren. Die Polizei Illertissen bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (AZ)

