Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung von Illertissen aus startet wieder

Durch das trockene und heiße Wetter droht die Gefahr von Waldbränden. Auch von Illertissen aus starten deshalb wieder Überwachungsflugzeuge.

Die Beobachter gehen wieder in die Luft: In Illertissen starten in diesen Tagen wieder Flugzeuge, von denen aus die Wälder in der Region genauer unter die Lupe genommen werden sollen. Es drohen Waldbrände.

Die Regierung von Schwaben hat wegen der vorherrschenden allgemeinen Trockenheit und damit akut bestehender Waldbrandgefahr im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Pfaffenhofen ab Donnerstag für den gesamten Regierungsbezirk Luftbeobachtung als Maßnahme der vorbeugenden Waldbrandbekämpfung angeordnet.

Waldbrandgefahr: Hier starten die Flugzeuge in Schwaben

Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten über den Wäldern nach Brandherden Ausschau. Die Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Gestartet wird neben Illertissen von den Landeplätzen in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) und Durach (Kempten). Sollte eine Wetteränderung eintreten, wird die Befliegung abgebrochen oder auf Teile Schwabens reduziert, heißt es in einer Mitteilung der Regierung von Schwaben. Die Kosten der Maßnahme trägt der Freistaat Bayern.

Bei der vorbeugenden Waldbrandbeobachtung aus der Luft konnten in den letzten Jahren in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden. Dabei wurden auch Brandstellen, die bereits gelöscht waren, weiter überwacht, um zu verhindern, dass sich Glutnester neu entzünden.

Wer am Boden bleibt, kann ebenfalls etwas zur Vermeidung von Waldbränden tun: Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. (AZ)

