vor 53 Min.

Illertissen summt weiter

Die Initiative ruft alle Illertisser auf, beim Wettbewerb teilzunehmen. Bewertet werden Neupflanzungen und Umgestaltungen. Den Gewinnern winken Geldpreise.

Die Gartensaison ist da und mit ihr eine Vielzahl von Möglichkeiten, (Wild-)Bienen & Co. zu unterstützen. Zum Beispiel kann jede und jeder triste Flächen in ein Blütenmeer verwandeln. Neuen Lebensraum und Nahrungsangebote für die Bestäuberinsekten zu schaffen, ist auch in diesem Jahr sehr wichtig. Die Initiative „ Illertissen summt!“, seit 2018 Partner von „ Deutschland summt!“, ruft daher alle Illertisser auf, beim bundesweiten Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen“ mitzumachen.

Gartenfreunde können in acht Kategorien teilnehmen

Interessierte finden auf dieser Seite alle Details zum Wettbewerb. Wer teilnehmen möchte, reicht vom 1. April bis zum 31. Juli Fotos und Berichte zu seiner Aktion ein. Aufgrund der aktuellen Situation hat die Stiftung für Mensch und Umwelt, Initiatorin des Wettbewerbs, die Teilnahmebedingungen gelockert: Gartenfreunde dürfen nun in allen acht Kategorien auch als Einzelperson (anstatt wie sonst als Gruppe) teilnehmen. Aber auch kleinere Gruppen und besonders Familien können draußen im Garten ganz gut Abstand halten und dennoch Zeit miteinander verbringen.

Es winken Geldpreise im Wert von bis zu 400 Euro, Änderungen nicht ausgeschlossen: „Wenn wir besonders viele fleißige Gärtner in nur wenigen Kategorien sehen, werden wir die Vergabe der Preise entsprechend anpassen. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich das Teilnehmerfeld gestaltet und am Ende möglichst gerecht verteilen“, so Corinna Hölzer, Initiatorin des bundesweiten Pflanzwettbewerbs.

Ein besonderes Augenmerk: Die Verwendung heimischer Pflanzenarten

Die siebenköpfige Jury bewertet Neupflanzungen und Umgestaltungen, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung heimischer Pflanzenarten legt. Weitere Punkte vergibt sie für das Anlegen von Strukturen wie Trockenmauern und Totholzhaufen. Auch die „Strahlkraft“ der Projekte beurteilt sie. Dies können zum Beispiel Pressearbeit, Eröffnungsfeiern, Mitmach-Aktionen und Informationsveranstaltungen sein. Natürlich dieses Mal unter anderen Vorzeichen: kleiner und mit Mundschutz, verbreitet über soziale Medien anstatt gemeinsam vor Ort. (az)

