Illertissen will Gelbe Tonne einführen

Die Vöhlinstadt strebt ein Abholsystem für Verpackungsmüll an. Der Wertstoffhof soll trotzdem erhalten bleiben. Ob das so kommt, ist aber noch unklar.

Von Jens Carsten

In Illertissen soll es demnächst Gelbe Tonnen geben: Ab 2021 wird ein Abholsystem für Verpackungsmüll angestrebt. Das hat der Stadtrat kürzlich einstimmig beschlossen. Der Wertstoffhof wird derartige Abfälle allerdings weiterhin annehmen. Soweit zumindest der Plan: Ob das so eingeführt wird, liegt nicht in der Hand der Entscheidungsträger in Illertissen.

Abfallwirtschaftsbetrieb muss verhandeln

Nun ist es am Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, mit den Entsorgerfirmen in Verhandlungen zu treten. Möglicherweise gibt es gute Aussichten auf Erfolg: Neben Illertissen wollen die Städte Vöhringen und Weißenhorn auf diese Kompromisslösung setzen. Die anderen 14 Kommunen im Kreis Neu-Ulm werden den Gelben Sack wohl beibehalten. Der wird in Illertissen, Vöhringen und Weißenhorn allerdings skeptisch betrachtet.

Gelber Sack optisch "eine Katastrophe"

Das zeigte sich nun im Illertisser Stadtrat erneut: Von einer "Katastrophe" sprach Ewald Ott (CSU) und meinte damit das Stadtbild, dass zu den Abholterminen durch die Gelben Säcke vor den Haustüren stark beeinträchtigt werde. Das zeige sich bei Fahrten durch Kommunen wie Neu-Ulm und Senden immer wieder. Auch Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) hielt die Gelbe Tonne für "eine bessere Lösung". Wenngleich die Gefäße die Bürger dazu verleiten würden, beim Einkauf nicht weiter über die Vermeidung von Plastik nachzudenken. Dafür sei die Rücklaufquote der Leichtverpackungen durch die Gelbe Tonne höher, hieß es in der Debatte. Sprich: Die Bereitschaft der Menschen, ihren Müll zu trennen, steige.

Wertstoffhof bleibt - in abgespeckter Version

Weil sich der Wertstoffhof in Illertissen als Anlaufstelle etabliert hat, soll er erhalten bleiben. Allerdings wohl mit weniger Personal und mit eingeschränkten Öffnungszeiten, wie in der Sitzung zu erfahren war. Das sei ein Angebot für Illertisser Bürger, die etwa wegen Platzmangels keine Gelbe Tonne wollen. Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) sprach von einem "Kompromiss": Andere Kommunen wie Buch, Unterroth und Oberroth seien zwar zufrieden mit dem Gelben Sack, in Illertissen werde jener allerdings von jeher kritisch gesehen.

Illertissen muss für 14-tägige Abholung zahlen

Kommt die Gelbe Tonne, wird Illertissen dafür wohl in die Stadtkasse greifen: Für das System ist seitens der Anbieter eine Abholung im einmonatigen Turnus vorgesehen, in der Vöhlinstadt soll sie aber alle zwei Wochen stattfinden. Das ist teurer. Aber ob das überhaupt so umgesetzt werden kann, müssen nun die anstehenden Verhandlungen durch den Abfallwirtschaftsbetrieb zeigen.

