14.07.2020

Illertisser Kita-Gruppe bleibt in Quarantäne

Eine Kita-Gruppe in Illertissen ist wegen eines Corona-Falles derzeit in Quarantäne.

Eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Illertissen ist nach einem Corona-Fall weiter in Quarantäne. Neue Corona-Fälle gibt es auch im Unterallgäu

Nach den sechs Corona-Fällen, die am Wochenende im Landkreis Neu-Ulm festgestellt wurden – davon einer innerhalb einer Gruppe in einem Kindergarten in Illertissen – gab es am Dienstag keine bestätigten Neuinfektionen im Landkreis. (Mehr dazu lesen Sie hier: Neue Corona-Fälle: Quarantäne in Illertisser Kita)

Corona-Fälle: So ist die Situation im Landkreis Neu-Ulm

Aktuell sind 13 bestätigte Fälle für eine Coronavirus-Infektion gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt zwölf neue Infektionsfälle gemeldet, berichtet das Landratsamt. Im Moment befindet sich noch eine Gruppe einer Illertisser Kita in Quarantäne. Es gab aber keine neuen Quarantäneanordnungen für Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis.

Jugend und Corona: So ist die Lage 1 / 3 Zurück Vorwärts Bildung: An den Schulen und Universitäten in Bayern herrscht bis heute Ausnahmezustand. Davon besonders betroffen sind an Gymnasien rund 35 000 Jugendliche, die heuer nach Angaben des Bayerischen Kultusministeriums verspätet ihr Abitur machen. Hinzu kommen 28 500 Abiturienten an den Fach- und Berufsoberschulen. An den bayerischen Hochschulen sind laut Statistischem Bundesamt rund 400 000 Studierende durch die Krise eingeschränkt.

Stimmung: Die Universitäten Hildesheim und Frankfurt stellten kürzlich eine Studie zum Thema „Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise“ vor. Die Forscher befragten dazu bundesweit mehr als 6400 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, drei Viertel davon unter 22 Jahren. Das Ergebnis der Studie: Viele junge Menschen fühlen sich bei der Bewältigung der Krise übergangen. Die Forscher heben diesbezüglich besonders zwei Aspekte hervor: So seien der veränderte Lebensalltag sowie die Sorgen der Jugendlichen in ihren Augen kaum wahrgenommen worden. Junge Menschen, so die Forscher, hätten gegenwärtig den Eindruck, dass die Erwachsenen alleine entscheiden, wie der Alltag in der Corona-Krise auszusehen hat. Fast die Hälfte der Befragten hat nach Angaben der Forscher das Gefühl, dass ihre Sorgen derzeit keine Rolle spielen. Die Jugendlichen beschreiben den Eindruck, in den politischen Entscheidungen nicht wahrgenommen zu werden, halten die Forscher fest. In öffentlichen Debatten gehe es um wirtschaftliche Belange oder Profisport, aber nicht darum, wie junge Menschen ihre alltäglichen Lebenswelten wieder normalisieren könnten.

Informationen: Infos seien oftmals nicht verständlich für Jugendliche aufbereitet, heißt es ferner. Es gebe zwar Erklärvideos und Serien für jüngere Kinder, junge Erwachsene würden durch traditionelle Medien allerdings in der Regel nicht angesprochen.

Im Landkreis Unterallgäu ist die Zahl der Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um zwei auf 286 gestiegen. Im Unterallgäu gibt es damit derzeit zwölf akute Covid-19-Fälle. 260 Unterallgäuer gelten als genesen. Das Landratsamt rät dazu, sich weiterhin an die Hygiene-Richtlinien zu halten. (az)

