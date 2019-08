vor 22 Min.

Illertisser Lions-Club will mit einem Adventskalender Gutes tun

Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr wiederholt der Club die Aktion. Das winterliche Motiv mit Vöhlinschloss hat Olga Heimbach gemalt.

Von Regina Langhans

Der örtliche Lions-Club gibt wieder einen Illertisser Adventskalender für den guten Zweck heraus – denn gute Ideen verdienen eine Wiederholung. So bereiten Schatzmeister Wolfgang Karger und Roland Kober als zuständiger Projektleiter nach der erfolgreichen Premiere voriges Jahr derzeit die zweite Auflage vor.

Kürzlich hat Olga Heimbach, Mitglied des Kunstzirkels Illertissen, ihr Bild vom Vöhlinschloss im vorweihnachtlichen Ambiente den beiden Kalender-Machern übergeben. Bei der Suche nach dem neuen Motiv musste Wolfgang Karger nicht lange überlegen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt er.

153 Sponsoren spenden für Lions-Club-Adventskalender

Wie berichtet, hatte der Club die Idee zu dem aus gesponserten Gutscheinen bestehenden Adventskalender aus Günzburg aufgegriffen und 2018 erstmals in Illertissen umgesetzt. Die Auflage betrug 5000 Stück und die Resonanz war riesig. Daher haben die Mitglieder des Lions-Clubs auch heuer bei Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden Spenden gesammelt: 153 Sponsoren haben 441 Preise im Gesamtwert von 33000 Euro gestiftet. Die Auflage beträgt 6500 Stück. Den Kalender gibt es vom 21. Oktober bis 23. November zu einem Preis von fünf Euro. Es gibt 71 Verkaufsstellen, die sich auf die Orte Altenstadt, Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn verteilen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach Verkaufsende beim Notar, wo auch die Namen hinterlegt werden. Die Gewinner der Preise werden täglich in der Illertisser Zeitung und auf der Club-Website lions-illertissen.de bekannt gegeben. Sie können ihre Gewinne ab dem 24. Dezember dieses Jahres bis zum 31. Januar 2020 abholen.

Dass es keine Verkaufsstellen in Dietenheim gibt, hänge mit der Landesgrenze zusammen, informiert Karger. „Die Kalenderaktion unterliegt dem bayerischen Glücksspielgesetz, und das endet an der Grenze zu Baden-Württemberg.“ Kauf-Interessenten aus dem Nachbarland müssen also die Iller überqueren, um einen Kalender zu erhaschen.

Gebürtige Usbekin malt Illertisser Heimatmotiv

Doch nicht nur der Preise wegen lohnt es sich, ein Exemplar zu kaufen. Das Motiv für das Titelbild stammt wiederum von einem Mitglied des Illertisser Kunstzirkels. Vergangenes Jahr hatte der Maler Kurt Janisch die Bräuhausgasse in Illertissen für den Lions-Club in einer zauberhaften Winterlandschaft festgehalten. Nach den vielen positiven Reaktionen auf dieses Bild wandte sich Karger bei der Suche nach dem passenden Motiv erneut an den Zirkel – mit Erfolg.

Olga Heimbach war von der Kalenderidee schon anfangs begeistert. Kaum war der Aufruf nach neuen Bildvorschlägen an die Künstler ergangen, griff die Illertisser Freizeitmalerin zu Pinsel und Farben. Noch im Winter zur Jahresversammlung der Künstler präsentierte sie zwei Varianten in Öl mit dem Illertisser Schloss, einmal fröhlich, einmal besinnlich. Sie habe viel Freude beim Malen gehabt und sich besonders viel Mühe gegeben, sagt sie. Die Malerin stammt aus Taschkent in Usbekistan und lebt seit 2004 in Deutschland. Sie male seit der Kindheit, sagt sie. „In der Kunst finde ich den Ausgleich zu meinem Beruf als Altenpflegerin.“

Kunstzirkelvorsitzende Sabine Hader ließ dem Lions-Club erst das Bild mit dem bunt beladenen Schlitten zukommen. Wolfgang Karger war begeistert. Er erzählt: „Ich habe sofort zugesagt, ohne das zweite Gemälde überhaupt gesehen zu haben.“ Der Erlös aus dem Kalenderverkauf kommt wieder wohltätigen Zwecken zugute.

