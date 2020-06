15.06.2020

Immer mehr Menschen wollen Erdbeeren selber pflücken

Plus Ob für Marmelade, Kuchen oder direkt zum Genießen: Die Felder zum Selbstpflücken im Landkreis Neu-Ulm sind geöffnet und beliebt wie nie. Das ist ihr Erfolgsrezept.

Von Anna Katharina Schmid

Regen perlt von den Blättern. Die Erdbeeren leuchten in frischem Rot aus dem Stroh. Nur zwei Besucher sind am Montag um die Mittagszeit auf dem Feld zwischen Buch und Illertissen unterwegs. Verkäuferin Franziska Seitz räumt hinter einer Plexiglasscheibe Saftflaschen ins Regal. Wie viele zum Pflücken kommen, hinge vor allem vom Wetter ab, sagt sie. Dennoch ließen sich in der letzten Zeit klare Trends erkennen.

Regionale Ware wird den Kunden immer wichtiger

Vor ihr türmen sich Schalen mit duftenden Erdbeeren direkt vom Feld. Vor allem am vergangenen Samstag sei der Andrang groß gewesen, erzählt Seitz. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen nutzten viele die lokalen Angebote und statteten den Erdbeerfeldern einen Besuch ab. „Da hat es auf dem Feld nur so gewuselt“, sagt Seitz und lacht.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es mehrere Anbieter von Erdbeerfeldern. Einer von ihnen ist der Obsthof Zott in Hittistetten. Zu dem Hof von Christine und Johann Zott gehören mehr als zehn Erdbeerfelder in der Region, von Langenau bis Memmingen. „Wir merken, dass regionale Ware den Kunden immer wichtiger wird“, sagt Christine Zott. Zudem wachse die Wertschätzung von Frische und Qualität. Dieser Trend habe sich durch das Coronavirus noch verstärkt. Durch einen Mangel an Arbeitern könnte weniger Ware eingeflogen werden, was sich in Supermärkten oft bemerkbar mache.

Auch auf den Feldern gelten Regeln zum Schutz vor Corona

Auch auf dem Feld gelten Regeln: Dazu gehören Mindestabstand und Maskenpflicht beim Bezahlen. Ausgang und Eingang sind voneinander getrennt, mitgebrachte Schüsseln wiegen die Kunden selbst. An diesem Montag reguliert sich der Abstand von selbst, es ist wenig los. Der Regen kommt vielen Leuten ungelegen – nicht aber den Pflanzen.

Kurzzeitiger Regen wie auch die gesunkenen Temperaturen schaden den Erdbeeren nicht. Im Gegenteil: „Durch den Regen können Nährstoffe im Boden gelöst und von der Pflanze aufgenommen werden“, sagt Zott. So könnten die Beeren erst ihren Geschmack entfalten. Wegen der kühlen Witterung reiften die Früchte auch langsamer, was den Obstbauern das Abernten deutlich erleichtere. Lange andauern dürfe das feuchtnasse Wetter aber nicht. Es sei wichtig, dass die Pflanzen abtrocknen könnten.

Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen

Gerade kommt das Ehepaar Postler auf das Feld bei Illertissen. Zwei Kilogramm Erdbeeren wollen sie pflücken. „Das ist schon das fünfte oder sechste Mal, dass wir hier sind“, sagt Heiner Postler. „Das Pflücken geht schnell und die Erdbeeren schmecken einfach gut.“

Die Nachfrage nach den frischen Früchten vom Feld sei in den letzten Jahren stetig gewachsen – heuer auf besondere Weise. Christine Zott kann die Begeisterung der Besucher nachvollziehen. „Gerade nach den Einschränkungen freuen sich viele darüber“, sagt sie. Vor allem für Kinder sei so ein Ausflug nach der schweren Zeit eine große Freude: „Raus in die Natur, beim Pflücken naschen – das macht Spaß.“ Zwar müsse erst das Ende der Saison Anfang Juli abgewartet werden, aber Zott vermutet, dass mehr Leute auf den Feldern unterwegs sind als im vergangenen Jahr.

Sabine und Heiner Postler aus Buch sind langjährige Kunden. Sie sind von dem Geschmack der frischen Erdbeeren begeistert.

Auch die durchschnittliche Menge der gepflückten Erdbeeren verändert sich

Franziska Seitz verkauft schon seit zwölf Jahren Erdbeeren des Obsthofes Zott. 20 bis 50 Besucher seien es im Durchschnitt an einem normalen Tag, an sonnigen auch sehr viel mehr. Es kommen demnach aber nicht nur mehr Menschen, auch die von ihnen gepflückten Mengen steigen an: „Es ist von einem halben Kilo bis zehn Kilo alles dabei, aber der Trend bewegt sich zu immer mehr, meistens vier bis fünf Kilo sogar.“ Franziska Seitz macht der Verkauf viel Spaß. Ebenso gefällt ihr der Kontakt zu den oft langjährigen Kunden, die gute Stimmung und vor allem die köstlichen Erdbeeren, die sie heute noch gerne isst – am liebsten frisch vom Feld.

