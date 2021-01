vor 21 Min.

Impfzentrum kann nicht starten

Es ist nicht genügend Impfstoff vorhanden

Der Eröffnungstermin platzt: Die Inbetriebnahme des Impfzentrums Unterallgäu-Memmingen wird verschoben. Darüber informieren das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen in einer Pressemitteilung. Grund sei eine Nachricht des Herstellers Biontech/Pfizer: Wegen Umbauarbeiten in der Produktionsstätte in Belgien erfolgt die zugesagte Impfstofflieferung nicht in vollem Umfang. So können die Standorte des Impfzentrums in Memmingen und Bad Wörishofen nicht wie geplant am Mittwoch, 20. Januar, loslegen.

Der derzeit noch verfügbare Impfstoff müsse für die Zweitimpfung, die nach drei Wochen verabreicht wird, reserviert werden, heißt es in der Mitteilung. Nur mit einer zweiten Dosis kann der Impfschutz bei bereits einmal geimpften Menschen – vor allem Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen – umfänglich gewährleistet werden. Sollte Impfstoff übrig bleiben, werden die Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen geöffnet. Wann genau dies der Fall sein wird, wollen Landratsamt und Stadt mitteilen, sobald der Termin feststeht. Außerdem würden dann die ersten Bürger, die über 80 Jahre alt sind, zur Impfung ins Impfzentrum eingeladen – voraussichtlich sehr kurzfristig. Feststehe bereits, dass der Umfang der Impfungen deutlich reduziert sein wird.

Rechenbeispiele werden genannt: Theoretisch können im Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen täglich 1200 Menschen geimpft werden, also 8400 pro Woche – vorausgesetzt, genügend Impfstoff ist verfügbar. Wenn ausreichend Impfdosen vorhanden wären, könnten an jedem der beiden Standorte zunächst pro Tag 300 Erstimpfungen erfolgen. Nach drei Wochen könnte jeweils eine zweite Impfstrecke in Betrieb gehen, an der pro Tag zusätzlich 300 Zweitimpfungen vorgenommen werden. Das wären dann 600 Impfungen pro Tag sowohl in Memmingen als auch Wörishofen.

Seit 27. Dezember erhielten im Unterallgäu und in Memmingen rund 4000 Menschen eine Impfung. Unter impfzentren.bayern kann sich jeder für eine Impfung vormerken lassen, der dies möchte. Wer keinen Internetanschluss und niemanden hat, der bei der Registrierung helfen könnte, kann sich registrieren unter 08247/909910. (az)

Themen folgen