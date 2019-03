12:00 Uhr

In Boos ist ordentlich was los

Etliche Bienen, Bäume, Farbkleckse und Prinzengarden ziehen durch die Straßen der Gemeinde. Auch politische Themen spielen bei dem Umzug eine Rolle.

Von Franz Kustermann

Farbenfroh hat sich gestern Nachmittag der Gaudiwurm beim 48. Faschingsumzug durch Boos geschlängelt. Tausende Besucher erlebten rund 1000 Mitwirkende in bunten und sehr einfallsreichen Kostümen. Originelle Faschingswagen wechselten sich mit Fußgruppen ab, die allesamt jeweils ein besonderes Thema verkörperten.

Die Bienen durften nach dem Volksbegehren zur Artenvielfalt heuer natürlich nicht fehlen: „Ohne Blumenwiese sind Insekten in der Krise“, mahnten die Motorradfreunde Boos und betonten eindringlich: „Spritzt ihr Gift in die Ecken, werden wir wohl bald verrecken!“

Anders als sonst üblich gab es in diesem Jahr etwas weniger Maskenträger, dafür aber umso mehr kunstvoll geschminkte Gesichter zu sehen – sowohl bei den Guggenmusikern als auch beim Fußvolk. Einige Gruppen stellten ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis, indem sie sich mit dem Bauch auf die Straße legten, ihre Beine über dem Rücken mit den Händen ergriffen und dann genüsslich wippten. Die Gruppe „Kellerer Cornelia“ ließ „die letzten Bäume in Boos“ tanzen und mahnte: „Land uns schtau!“ Die Mitglieder der Faschingsgarde des Sportvereins Steinheim strahlten mit der Sonne um die Wette und schwangen ihre Beine im Takt. Selbst die Herren der Gaudilonia wollten dem nicht nachstehen und präsentierten zünftige Einlagen.

Faschingsfreunde Schönebach sind auch dabei

Die Faschingsfreunde Schönebach ritten in luftiger Höhe auf einem Löwen. Beim Bude-Team Fischach war das Jagdfieber ausgebrochen – sie stach mit einem aufwendig gestalteten Wagen und zahlreichen Grünkitteln hervor.

Eltern und Kinder des Kindergartens Eulennest nahmen als Farbkleckse am Umzug teil. Darüber hinaus verköstigten die Faschingsfreunde Boos an sechs Buden die Besucherscharen mit Heißem, Deftigem und Hochprozentigem. So lautete denn auch das Fazit des Vorsitzenden der Faschingsfreunde, Christian Schütz, der gemeinsam mit Herbert Friedl und Gisela Neumayer die Ansagen übernahm: „Erfolgreich wie immer.“

