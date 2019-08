11:00 Uhr

In Dietershofen soll neues Bauland entstehen

Am nordwestlichen Ortsrand vom Oberschönegger Ortsteil Dietershofen sollen Bauplätze geschaffen werden. Der Gemeinderat hat schon klare Vorstellung, wie dort gebaut werden darf.

Von Claudia Bader

Im Oberschönegger Ortsteil Dietershofen entsteht neues Bauland. Bei seiner Sitzung hat der Gemeinderat die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Aufstellungsbeschluss für das Wohn- und Mischgebiet „Nördlich des Nordwegs“ samt integriertem Grünordnungsplan einstimmig verabschiedet.

Toskana-Häuschen sind von der Gemeinde nicht gewünscht

Das künftige Baugebiet befindet sich an einer leichten Hanglage am nordwestlichen Ortsrand von Dietershofen. Es umfasst eine Fläche von 2,1 Hektar und kann in 19 Plätze mit einer Größe von rund 610 bis 850 Quadratmetern eingeteilt werden. Um die neue Bebauung in das bestehende Orts- und Landschaftsbild möglichst gut einzubinden, werden im Plan Gestaltungsvorschriften hinsichtlich der Dachformen festgesetzt. Sogenannte „Toskana-Häuser“ mit quadratischen Grundrissen und sehr flachen Zelt- oder Walmdächern mit kurzem First sind seitens der Gemeinde aus optischen und landschaftsgestalterischen Gründen nicht gewünscht.

Die Verkehrserschließung erfolgt über den westlichen Abschnitt des Nordweges, der von der Mindelheimer Straße abzweigend in Richtung Norden führt. Diese Straßenführung soll zur Erschließung der westlichen Baureihe um rund 60 Meter nach Norden erweitert und ausgebaut werden. Sie führt dann Richtung Osten und mündet wieder in den Nordweg ein.

Planungen liegen zur Einsicht bereit

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Fachbehörden im Landratsamt um Stellungnahmen und Anregungen gebeten. Parallel dazu liegt die Planung vier Wochen lang zur Einsichtnahme in der Gemeinde Oberschönegg und in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen aus. Außerdem kann sie auf der gemeindlichen Homepage eingesehen werden.

