In Illertissen steht ein bekanntes Kunstwerk schief

An der Skulptur vor dem Rathaus in Illertissen sind große Schäden entstanden. Und gerade steht sie auch nicht mehr. Was nun passiert.

Von Jens Carsten

Die Skulptur vor dem Illertisser Rathaus ist weithin bekannt: Wer über die Vöhlinstraße auf direktem Wege in die Innenstadt will, muss sie unweigerlich passieren. Auch ein Wasserspiel ist in das Kunstwerk eingebaut. Doch nun steht die Säule trocken da – die Stadtverwaltung hat „den Brunnen abgeschaltet“, wie Bürgermeister Jürgen Eisen kürzlich in einer Stadtratssitzung bekannt gab. Denn über die Jahre sind erhebliche Schäden an der im Jahr 1999 aufgestellten Stele entstanden. Und ganz gerade steht sie auch nicht mehr.

Nun muss regelmäßig geprüft werden

Fortan sind regelmäßige Untersuchungen angesagt: Momentan steht die Skulptur nach Angaben von Experten zwar sicher – aber das soll auch so bleiben.

Die Schäden wurden vor einigen Monaten festgestellt, daraufhin nahm ein Statiker die Stele unter die Lupe. Das ernüchternde Fazit: Die Schrägstellung beträgt acht bis neun Zentimeter, außerdem weisen die Steinquader deutliche und durchgehende Risse auf. Verursacht wurden Letztere wohl durch das Wasser selbst. Der Künstler hatte sein Werk seinerzeit nicht als Brunnen konzipiert, war in der Ratssitzung zu erfahren. Das Wasserspiel sei damals nachträglich eingerichtet worden – und zwar „auf Wunsch der Stadt“, das geht aus einer Anmerkung der jetzigen Stadtverwaltung hervor.

Das Wasser bleibt wohl weg

Die Risse sollen nun mit einem Harz geschlossen werden, weitere Abdichtungen folgen. Die Wasserzufuhr bleibt wohl stillgelegt.

Für die Schieflage kämen drei Ursachen in Frage, hieß es weiter: Entweder eine „schlechte Bauausführung“ oder den ständigen Verkehr oder die Bauarbeiten im benachbarten Straßenbereich (caj)

Was im Stadtrat noch beschlossen wurde:

