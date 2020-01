18:20 Uhr

In Kirchhaslach endet das Jahr mit Salutschüssen

Nachdem die Böllerschützen am Werk waren, blickte Bürgermeister Franz Grauer auf das vergangene Jahr zurück.

Von Claudia Bader

Der Rauch der Böller stieg in den strahlend blauen Himmel. Zur Verabschiedung des Jahres 2019 ließ die Schützengesellschaft Kirchhaslach kräftige Salutschüsse durch das Haseltal krachen. Neben den örtlichen Schützen waren auch Gastböller aus Dietershofen, Weinried, Klosterbeuren, Winterrieden und Breitenthal im Einsatz.

Vertreter der Gemeinde und die Fahnenabordnungen der Vereine trafen sich wenige Stunden vor dem Jahreswechsel zur Dankandacht in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Anschließend zogen die Bürger mit Begleitung der Musikkapelle zum Friedensplatz. In seinem Jahresrückblick zählte Gemeindeoberhaupt Franz Grauer eine lange Liste an abgeschlossenen und begonnenen Projekten auf, die das Leben in Kirchhaslach und seinen Ortsteilen attraktiver machen sollen. Als Höhepunkt des Jahres 2019 bezeichnete er das Bezirksmusikfest, das die Kirchhaslacher Musikanten anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens organisiert hatten.

Auf kommunaler Ebene war die erste Hälfte des Jahres 2019 vorwiegend von Planungen und Vorbereitungen auf anstehende Baumaßnahmen geprägt, zum Beispiel für die Brücken an Hasel und Gutnach, informierte Bürgermeister Grauer. Das Projekt Umbau und Erweiterung des Kindergartens Maria Himmelfahrt wurde gestartet. Neben der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen auf LED wurden der Bau einer E-Bike-Ladestation sowie die Sanierung des Feuerwehrhauses in Greimeltshofen mit Außenanlagen und Parkplätzen abgeschlossen. Die Feuerwehren in Olgishofen und Hörlis wurden mit gebrauchten Fahrzeugen ausgerüstet, berichtete der Bürgermeister. Während die Sanierung der Verbindungsstraße von Herretshofen nach Hairenbuch auf das Frühjahr verschoben werden musste, konnte der Austausch der Trinkwasserhauptleitung in Olgishofen im November gestartet werden. Sobald die Baugenehmigung eintrifft, kann die Gemeinde mit der Ausschreibung zur Sanierung der Friedhofsmauer um die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt beginnen. Da die Verwertung des Klärschlamms durch die Landwirte immer schwieriger werde, habe man an der Kläranlage bereits verschiedene Möglichkeiten zum Pressen des Schlamms getestet. Bisher gebe es keine umsetzbare Alternative, sagte Grauer. Dafür wurden viele kleinere Sanierungen am Straßennetz, an Feldwegen, Gewässern sowie Wasser- und Abwasserleitungen ausgeführt.

