vor 1 Min.

In Kirchhaslach geht es um das Geheimnis der Weihnacht

Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger gastierte mit Musikerkollegen im Kirchhaslacher Bürgerheim.

Von Claudia Bader

Viele Chöre, Orchester und Ensembles nutzen den Advent, um mit Konzerten auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Die Veranstaltung unter dem Leitgedanken „Bilder der Weihnacht“ im Bürgerheim Kirchhaslach hatte ein noch ambitionierteres Ziel. Zusammen mit professionellen Musikern aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich bot der evangelische Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger den Besuchern die Gelegenheit, sich nachdenklich, singend, lauschend, schmunzelnd und sogar tanzend dem Geheimnis von Weihnachten zu nähern.

Statt traditionelle, vertraute Melodien zum Klingen zu bringen, ließen die Künstler ein musikalisches Krippenbild aufleuchten. „Je prunkvoller wir heutzutage Weihnachten ausstatten wollen, desto ärmer wird es. Je behutsamer, stiller und aufmerksamer wir es beachten, desto reicher ist es“, verdeutlichte der singende Pfarrer.

Schritt für Schritt erschlossen er und seine Musikerkollegen den Besuchern das eigentliche Geheimnis der Geburt Christi. „Im hintersten Eck, verdrängt am Rand, geschehen mitunter ganz einfache Wunder“, hieß es in einem der effektvoll arrangierten Songs. Diese wechselten mit Instrumentalstücken und tiefgründigen Texten.

Bei diesem besonderen Konzert kamen alle zu Wort, die zur biblischen Weihnachtsgeschichte gehören: Die Besucher konnten sowohl die Gedanken und Ängste von Maria und Josef nachempfinden als auch die Gespräche der Hirten auf dem Feld.

Vielfalt an Klangfarben

Zwischendurch konnte das Publikum selbst aktiv werden und anhand von Texten auf einer Leinwand in Lieder einstimmen. Zum Rhythmus fröhlicher Hirtenweisen sollte sogar geklatscht und getanzt werden. Und schon wurde der Stern besungen, dem einst die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind.

Dass diese Bilder der Weihnacht so gut ankamen, lag gewiss auch an der Vielfalt der Klangfarben. Während Bittlinger und Sopranistin Lara Hermann mit ausdrucksstarken Stimmen Gesang und Texte wiedergaben, setzten der Schweizer Keyboarder David Plüss und Percussionist Helmut Kandert aus Würzburg das klangliche Fundament. Dazwischen streute der französische Multiinstrumentalist Jean-Pierre Rudolph mit ausgefeiltem Spiel auf Flöte, Violine und Mandoline in der Tradition des irischen Folks Akzente ein.

Ganz leise wurde es, als Lara Hermann die bekannte Weise „Ich steh’ an deiner Krippe hier“ zum Gebet „Ich sehe dich mit Freuden an“ machte und die Besucher zum Mitsingen aufforderte. Die zum Abschluss durch das Bürgerheim tönende moderne Version des Songs „Amazing Grace“ sowie ein Segenslied klangen vielen noch auf dem Heimweg nach.

Lesen Sie außerdem: 90.000 Euro Schaden: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Kirchhaslach

Themen folgen