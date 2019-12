07:00 Uhr

In der Untereicher Mühlbachstraße geht es voran

Noch vor Weihnachten soll die neue Brücke stehen - wenn das Wetter mitspielt. Wie es auf der rund 1,1 Millionen Euro teuren Baustelle weitergeht.

Von Armin Schmid

Der Mühlbach bei Untereichen fließt nicht mehr – zumindest im Einfahrtsbereich an der Altenstadter Ortsdurchfahrt. Grund sind die Bauarbeiten in der Mühlbachstraße. Die Mühlbachbrücke ist mittlerweile abgerissen und der Bachlauf aufgestaut worden. Das anströmende Wasser wird derzeit vor dem Brückenbereich mit einer großen Pumpe abgesaugt, umgeleitet und später wieder in den Mühlbach eingeleitet.

Bürgermeister Wolfgang Höß teilte auf Anfrage mit, dass auf diese Weise die beachtliche Menge rund 200 Liter Wasser pro Sekunde um die Brückenbaustelle herumgeleitet werden. Da dieser Aufwand beträchtlich ist, muss es mit den Bauarbeiten zügig vorangehen. Der Bürgermeister sagte, dass man die neue Brücke noch vor Weihnachten aufbauen wolle. Allerdings müsse hierfür das Wetter mitspielen. Falls machbar soll sogar die Asphalt-Tragschicht noch vor den Weihnachtsfeiertagen aufgebracht werden. Damit wäre dann die Neugestaltung und Sanierung der Untereicher Mühlbachstraße einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die neue Brücke wird um rund 25 Zentimeter angehoben, um einen größeren Höhenunterschied zum unten durchfließenden Mühlbach zu erhalten. Da am Bach entlang von der Illertisser Straße bis zur Bahnlinie ein neuer Gehweg entstehen wird, musste auch die Uferseite massiver befestigt werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen in der Mühlbachstraße sollen sich auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen.

