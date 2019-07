vor 19 Min.

In dieser Ausstellung geht’s um das Material

Von Seide bis zu Holz – in Zaiertshofen sind ungewöhnliche Kunstwerke zu sehen.

Von Claudia Bader

Die Kunst hat viele Facetten. In der Galerie „KunstUnkunst“ in Zaiertshofen können regelmäßig neue Werke entdeckt werden. Denn Galerist Joachim Herzer gelingt es immer wieder, unterschiedliche Künstler zu gewinnen, die ihr Können präsentieren, wie nun in einer neuen Ausstellung. Er selbst ergänzt die einzelnen Schauen mit seinen einfallsreichen Holzskulpturen – doch das Holz ist nicht das einzige ungewöhnliche Material, das verwendet wird. Engagiert sind auch diese Menschen: Asylhelfer haben immer noch viel zu tun

„Seide ist ein lebendiges Material“, verrät etwa auch die Künstlerin Rosanda Schimmele. Dieses motiviere sie, mit der Technik der Seidenmalerei neue Bilder, Tücher, Krawatten, Lampenschirme und vieles mehr zu schaffen. Die gebürtige Kroatin hat in ihrer Heimat Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Seit 1990 lebt sie in Deutschland. Ihre vielfältigen, teilweise in zarten Tönen, aber auch kräftigen Farben gehaltenen Exponate sind aufgrund zahlreicher Ausstellungen auf der ganzen Welt zu finden. Auch in den Räumen der Zaiertshofer Galerie lassen sie nun künstlerische Erfahrung und Freude am Experimentieren erkennen.

KunstUnkunst: Auch Aquarellmalerei ist zu sehen

Annelore Luible ist in Jettingen-Scheppach beheimatet. Seit sie im Ruhestand ist, widmet sich die ehemalige Bauzeichnerin der Aquarell- und Acrylmalerei. Ihre floralen Motive und Landschaften, aber auch eine „Madame mit Hut“ und „High Heels“ sind lebensbejahend und vielschichtig. Die Werke machen deutlich, dass sich die Künstlerin auf keinen bestimmten Stil festlegen lässt. Ihr Wissen und Können gibt Luible regelmäßig in Kursen der Volkshochschule weiter. Kulturell geht es auch hier zu: Musik verbindet oder anders gesagt: Galiläa meets Swabia

Als weiteren Schwerpunkt der Ausstellung gibt Gertrud Konrad aus Bellenberg einen kleinen Einblick in ihre Arbeit mit Patchwork – also textile Kunst. „Es ist wie ein Virus“, verrät sie. „Infiziert“, wenn man so sagen will, wurde sie schon als Kind, da sie in einer Schneider-Familie aufwuchs. Angefangen bei kleinen Topflappen habe Gertrud Konrad nach und nach immer größere Arbeiten, zum Beispiel Decken, angefertigt, sagt sie. Heute widme sie sich am liebsten Applikationen, die sie mit viel Liebe zum Detail zu einmaligen Unikanten gestaltet. Zu bewundern gibt es auch einige neue Werke von Galerist Joachim Herzer. Mit Fantasie und Geschick gelingt es ihm immer wieder, aus heimischen Hölzern einmalige Kunstwerke zu gestalten.

Öffnungszeiten Die Ausstellung kann bis Sonntag, 29. September, sonntags (14 bis 18 Uhr), besichtigt werden.

Lesen Sie auch: Seniorenarbeit im Unterallgäu soll noch besser werden

Themen Folgen