Isetta-Leidenschaft: Verliebt in eine blaue Knutschkugel

Plus Der Bellenberger Rudi Holley tüftelt für sein Leben gerne. Mit dem Restaurieren seiner Isetta 250 aus den 1950er-Jahren hat er sich einen kleinen Lebenstraum erfüllt.

Seit Kurzem hat sie Rudi Holley für den Winterschlaf wieder ins hinterste Eck seiner Garage befördert: die von ihm rundum erneuerte blaue Isetta 250. Wer, wie eben der 60-jährige Bellenberger, kultverdächtige Hobbys hat, weiß um den Reiz des Nicht-Alltäglichen. Davon profitiert auch der mit dem Saison-Kennzeichen ILL-RH-23 ausgestattete Oldtimer. 04 und 10 sind außerdem in kleinen Ziffern auf dem Schild vermerkt, womit die Zulassungszeit April bis Oktober angezeigt wird. Bis nächstes Frühjahr ist also erst einmal Schluss mit den Ausfahrten und das gute Stück muss hinten in der Garage geparkt werden, damit vorne noch Platz für das Alltagsauto bleibt.

Rudi Holley hat allen Grund, auf seine blaue Knutschkugel, wie die von den Bayerischen Motorenwerken (BMW) etwa zwischen den Jahren 1950 bis 1960 gebauten Fahrzeuge auch spaßeshalber genannt wurden, stolz zu sein. Per Zufall sei er dazugekommen, als ein Nachbar um Mithilfe beim Herrichten dreier Isetten gebeten und ihm dafür eines der Exemplare versprochen habe. „Für mich war das mehr als ein Sechser im Lotto“, erinnert sich der technisch versierte Bellenberger. Tüfteln, Basteln, Schrauben – das war schon immer ein Fall für Rudi Holley. Deswegen hatte der heute 60-Jährige auch eine Lehre als Flugzeugmechaniker in Memmingerberg absolviert und die tägliche Zugfahrt bis Memmingen in Kauf genommen. Später wechselte er zu Wieland, wo er sich 1989 erfolgreich zum Industriemeister weiterbildete.

Der Mechaniker findet immer wieder Möglichkeiten seinem Hobby nachzugehen

Und der erfinderische Mechaniker fand und findet nach wie vor nebenbei immer wieder Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung: Etwa ein auf drei Kisten verteiltes Motorrad der Marke MZ, das er fahrtüchtig zusammengebaut und wie seine anderen kultverdächtigen Zweiräder nach deren Rekonstruktion wieder verkauft hat. Doch die aus einer „Rostlaube“ wiedererstandene Isetta ist gewissermaßen sein Meisterstück, das der Bastler nicht verkauft sondern selbst fährt.

Bis es soweit war, vergingen etwa zwei Jahre, die Holley tagebuchartig festgehalten und in einem Bildband auch fotografisch dokumentiert hat. Für Insider sogar ein spannendes Buch, in dem der Oldtimerfreund Schritt für Schritt – wie es so schön heißt – den Werdegang bis zur wiedererstandenen Isetta nachvollziehen kann. Holley schmunzelt in Erinnerung an zeitraubende Reparaturen und das Bemühen, Originalteile möglichst schonend zu reinigen. Oder als die Isetta gleich einer unförmigen Kugel auf der Seite lag, wie auf einem Bild festgehalten ist. Es wurden die Erfahrungen weiterer Hobbybastler, sogar eines Isettaspezialisten genutzt. Drei Kilogramm Spachtelmasse waren nötig, um alle Löcher zu stopfen. Mühevolle Feinarbeit war in allen Bereichen notwendig, wobei es nicht an Liebe zum Detail mangelte. Geschickt, wie Holley war, polsterte er die von Mäusen zerfressene Rückbank in Eigenregie wieder auf, wobei er sogar noch den Originalbezug verwenden konnte.

Isetta: Mehrere Jahre hat das Restaurieren gedauert

Holley rekapituliert: Am 22. Oktober 2014 hatte er vom Projekt erfahren, am 2. Januar 2016 lief der Motor, am 7. April 2017 erfolgte die Zulassung durch den TÜV-Dienst und zehn Tage später die erste Ausfahrt. Für Holley war es ein neues Kapitel, das er in der Geschichte über seine Isetta aufschlug: Gemeinsame Ausfahrten oder Isetta-Treffen. Die Tagesausfahrten betreffen einen Umkreis von etwa 50 Kilometern, wobei der Komfort der in Nachkriegszeiten von den Bayerischen Motorenwerken (BMW) übernommenen Automarke ein anderer war: Keine Heizung, kein Kofferraum und Platz für zwei Personen.

Dennoch sei die Reise in dem dreirädrigen Gefährt mit einem Gesamtgewicht von 400 Kilo ein Genuss, wie Holley versichert: „Reise, Route und Zeit müssen ganz anders geplant werden, zumal für Gepäck nur auf der Hutablage oder zwischen den Füßen Platz ist.“ Wobei Holley seine Hutablage für den Dackel mit Wackelkopf und die Tänzerin im Rüschenkleid vorbehalten hat. Beides Kultartikel für Fans der 1950er-Jahre.

Interessant auch zu wissen, dass die Isetta als Motorrad einzustufen ist, weshalb damals auch der Motorradführerschein gereicht habe, so der Mechaniker Holley. Mit einer Bauzeit von etwa 1950 bis 1960 war diese Ära aber recht kurz.

