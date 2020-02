vor 6 Min.

Jazzharfenist Park Stickney trifft auf Ludwig van Beethoven

Musiker Park Stickney versteht sich auf alte wie neue Komponisten. Bei seinem ausverkauften Konzert in Illertissen begeistert er ein bunt gemischtes Publikum.

Von Regina Langhans

Klassik, Jazz, Blues – nur nicht solche Musik, die landläufig mit Soloharfe in Verbindung gebracht wird, gab es beim Harfenkonzert mit Park Stickney in Illertissen zu hören. Der in Arizona gebürtige Künstler mit Wohnsitz in New York und in der Schweiz war nicht das erste Mal zu Gast bei „Kultur im Schloss“. Und er hat mit seiner Publikumszugewandtheit und hohen Musikalität erneut begeistert. In der Schranne wurde jede Möglichkeit für zusätzliche Stühle genutzt, so groß war der Andrang.

Harfenlehrerin Ilse Speck aus Ulm kam mit 25 Schülern und deren Angehörigen zum Konzert nach Illlertissen. Ein ungewöhnlich gemischtes Publikum also für ein erstaunliches Konzertprogramm: viermal Ludwig van Beethoven, umrahmt von Jazz-Standards, Rag- und Blues-Anleihen.

Noten gab es keine und anstelle einer Programmschrift kündigte Stickney die Stücke selbst an, plauderte über die Entstehung oder sich selbst – alles in Englisch. Doch er kam an, das Publikum reagierte begeistert. Stickney verstand es, auf seiner Harfe zu faszinieren und elektrisieren.

Die Harfe - ein zauberhaftes Instrument

Der Anblick des im Bühnenlicht grüngold schimmernden Instruments wirkte zauberhaft – und wie dazu passend eröffnete Stickney sein Konzert mit der Melodie zur Trickfilmserie „Pink Panther“. Schon die ersten, klangvoll angerissenen Saiten machten Lust auf mehr davon. Doch es folgte erst einmal ein ganz anderes Genre mit Musik von Johann Sebastian Bach. Oft eine Herausforderung für Pianisten. Doch der Harfenkünstler bewältigte die Notenflut bei zugehörigem Tempo wie flinke Fingerspielerei.

Und dann ging es zur Sache: Stickney hatte sich Beethovens Sinfonien Nummer sechs bis neun vorgenommen. Dazu hieß es, das Klangvolumen eines ganzen Orchesters auf der Harfe einzufangen. Um die Menge der Töne einzufangen, huschten linke und rechte Hand quer über das großflächige Instrument, seine Finger schafften Triller, Läufe, Doppelgriffe oder Glissandi, eben die ganze Trickkiste schöner Effekte, wie sie die Streicher kennen. Beim Glissando allerdings, das fast stufenlose Gleiten über Tonreihen, profitiert die Harfe gegenüber anderen Instrumenten durch die Anhebetechnik der Saiten für die Zwischentöne über das Pedal. Stickey, der sein Instrument an einen Verstärker angeschlossen hatte, ließ auf diese Weise wunderbar groovende Glissandi im Raum verhallen. Beethoven-Sinfonien auf der Harfe, gerade die Neunte – das klang so vertraut wie ungewohnt. Auf jeden Fall aber fantastisch.

Der Jazz-Klassiker darf nicht fehlen

Abwechselnd zur frei arrangierten Klassik gab es dann Moderne: etwa die „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury oder „Take 5“ von Paul Desmond. Der absolute Jazz-Klassiker durfte im Konzertprogramm mit Werken bekannter Meister nicht fehlen. Stickney spielte ihn voller Klang und Eleganz, ohne dabei den rhythmischen Schwung zu überziehen. Weitere Stücke hießen „Well you Needn’t Thelonious Monk“, „Caravan“ oder der „Dirty Laundry Rag“.

Zu seinem eigenen Stück „Surprise Corner“ hatte ihn seine Kindheit inspiriert: Familienfahrten wurden verkürzt durch „Überraschungskurven,“, wo es stets kleine Überraschungen gab, so Stickney. Den „SDIS-March“ schrieb er, um virtuos Pedaltechnik anzuwenden.

Mit seiner Umsetzung von vier Beethoven-Sonaten auf der Harfe hatte Stickney einmal mehr virtuoses Spiel unter Beweis gestellt. Und im Beethovenjahr seinen Tribut an den Komponisten gezollt, der vor 250 Jahren zur Welt kam und mit seinem Werk bis heute große Musiker beschäftigt.

