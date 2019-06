18:35 Uhr

Jeden Sonntag beginnt in Illertissen das große Gackern

Plus Regelmäßig findet in Illertissen ein Kleintiermarkt statt. Der lockt pro Jahr so viele Menschen in die Stadt, wie sonst kaum eine andere Veranstaltung. Ein Besuch.

Von Dominik Stenzel

In der großen Markthalle an der Friedhofstraße raschelt es aus allen Ecken. Die Hühner gackern in ihren Käfigen, hin und wieder werden sie durch das lautere Krähen eines Hahns übertönt. Menschen schlendern über den penibel geputzten Betonboden zwischen den Käfigen umher. Ab und zu bleiben sie stehen, um zu den Tauben, Meerschweinchen oder Kaninchen hineinzublicken. Manche Besucher tragen bereits kleine Kisten und Boxen in ihren Händen. Mit den Tieren, die sie kurz zuvor einem der vielen Hobbyzüchter oder den gewerblichen Händlern abgekauft haben. Das Brummen, zu dem sich die Stimmen der vielen Besucher verbinden, ist ohne Unterbrechung zu hören. Es herrscht dichtes Gedränge beim Geflügelmarkt in Illertissen an diesem Sonntagmorgen. Ein Besuch.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

52 Mal findet die Ausstellung in der Vöhlinstadt jährlich statt, 40000 Besucher strömen insgesamt in die Halle. An vielen Sonntagen sind es laut Peter Sametschek, seit 48 Jahren Mitglied und seit 16 Jahren Vorsitzender des ausrichtenden Geflügelzuchtvereins, mehr als 1000 Menschen, die den Eintritt von 50 Cent an der Kasse am Eingang bezahlen. Eine weitere Ausstellung dieser Größenordnung gibt es Sametschek zufolge in Süddeutschland nicht. Die Anwesenden würden weite Wege auf sich nehmen, nicht wenige von ihnen sogar aus Österreich oder der Schweiz anreisen. Seine Augen funkeln, eine gehörige Portion Stolz schwingt mit, als er hinzufügt: „Kein anderer Verein bringt so viele Leute nach Illertissen.“ Pro Jahr kommen 40.000 Menschen zum Geflügelmarkt nach Illertissen Als 13-Jähriger hat sich Sametschek seine erste Taube gekauft und ist dem Verein beigetreten. Zwölf D-Mark habe die Aufnahme damals gekostet, allerdings habe er nur zehn dabei gehabt. „Wir haben uns dann auf elf D-Mark geeinigt, die fehlende Mark habe ich mir vom Verein geliehen“, erzählt er. Mit der Zeit habe sich die Zucht zu mehr als einem Hobby entwickelt: Aktuell habe Sametschek 120 Tauben zuhause, mit denen er deutschlandweit an Ausstellungen teilnimmt. Mit beachtlichem Erfolg: Sechsmal ist der Züchter nach eigenen Angaben mit seinen Vögeln bereits Deutscher Meister geworden. Finanzieller Gewinn spiele überhaupt keine Rolle, sagt Sametschek: „Ich mache das nur für die Schönheit.“ Wenn er denn welche seiner Tiere abgibt, würde er sie verschenken. Sametschek leitet den Markt – und das merkt man unweigerlich. Seine Expertise ist überall in der Halle gefragt, immer wieder wird er von anderen Mitgliedern des Geflügelzuchtvereins und von potenziellen Käufern herbeigerufen. „Den Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist eine weitere, ganz wichtige Aufgabe von uns“, erklärt Sametschek. Eine, die von dieser Expertise profitiert, ist Nicole Gerstlauer, die heute mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern zum Markt gekommen ist. Die Vorfreude ist der Sendenerin anzusehen: Sie wartet auf einen Züchter, der ihr ihre ersten drei Hennen mitbringen wird. „Ich wollte schon immer meine eigenen Hühner im Garten haben“, sagt Gerstlauer. Auf der Suche nach „jemanden, der sich auskennt“, sei sie beim Geflügelzuchtverein gelandet. Und nun fühle sie sich gewappnet: Die Mitglieder hätten sie und ihren Mann beim Bau des Stalls unterstützt und auch bei der Auswahl der Rasse beraten. Asiatische Chabos werden bald auf dem Anwesen der Gerstlauers leben. „Sie sind klein und haben genügend Platz in einem Garten. Außerdem fliegen sie nicht“, betont Sametschek. Auch wegen neuen Anhängern wie Gerstlauer geht es dem Verein – derzeit zählt er 210 Mitglieder – laut Sametschek gut. Viele Menschen würden sich heutzutage selbst versorgen wollen – der Vorsitzende spricht von einem „regelrechten Boom“: „Sie wollen wissen, wo ihre Frühstückseier herkommen.“ Es habe auch schon schwerere Tage gegeben – zum Beispiel zu Zeiten der Vogelgrippe: „Alle haben sich aber letztlich mit den strengeren Vorgaben arrangiert und angepasst.“ Geflügelmarkt in Illertissen: Züchter müssen "ein bisschen verrückt" sein Um den geregelten Ablauf des Marktes sicherzustellen, betreiben Sametschek und seine Kollegen Woche für Woche einen hohen Aufwand. Viele Auflagen müssten erfüllt werden: Das Flügelvieh dürfe nur mit einem Impfzeugnis in die Halle, Züchter von Wassergeflügel müssten ein Gesundheitszeugnis mitbringen. „Die oberste Prämisse ist, dass bei uns Ordnung, Sauberkeit und Hygiene herrschen“, sagt Sametschek. Dazu gehöre auch eine gehörige Portion Idealismus. Jeden Sonntag kommen er und acht andere ehrenamtliche Helfer um 5 Uhr morgens an der Halle an, um aufzubauen und die Ausstellung vorzubereiten. Ab 11 Uhr werden die Käfige wieder abgebaut, desinfiziert und der Sand ausgewechselt. „Wir sind alle schon ein bisschen verrückt“, sagt Sametschek mit einem breiten Grinsen. Doch im Grunde sei die Geflügelzucht eine Freizeitbeschäftigung wie jede andere. Der einzige Unterschied: „Wir sind mit unserem Hobby jeden einzelnen Tag beschäftigt.“ Matthias Robrook kann das bestätigen. Der 24-Jährige steht vor einer Reihe größerer Käfige, auf seinem linken Arm sitzt ein weiß-schwarz gefiedertes deutsches Reichshuhn. Seit sieben Jahren ist der Memminger Mitglied des Illertisser Geflügelzuchtvereins. Alle zwei bis drei Wochen kommt er zum Markt, um zu helfen oder seine Tiere zum Verkauf anzubieten. Ihm gehe es vor allem um den Erhalt der einzelnen Rassen. „Und es ist schön zuzusehen, wie sich die Tiere entwickeln“, sagt Robrook, der seinem Hobby vieles unterordnet. Durch die Geflügelzucht sei er täglich bis zu sechs Stunden eingespannt und am Wochenende nahezu durchgehend beschäftigt: „Wenn mich meine Familie nicht unterstützen würde, wäre das alles mit meinem Beruf gar nicht unter einen Hut zu bekommen.“ Bei Kindern kommen die Meerschweinchen und Kaninchen gut an Nicht weit von Robrook entfernt, nur eine Reihe weiter hinten, verkauft Andreas Götz seine Meerschweinchen. Der Dietenheimer fährt in seiner Freizeit zu Ausstellungen nach München, Stuttgart oder Landshut. In Illertissen würden auch viele andere Züchter bei ihm vorbeischauen, um Tiere für die eigene Haltung zuzukaufen. „Am besten kommen Meerschweinchen und Kaninchen aber immer noch bei den Kinder an“, erzählt Götz. Das sieht man auch an Familie Nothelfer. „Ich bin schon als kleiner Junge hier hergekommen“, sagt Vater Daniel. Heute geht er mit Ehefrau Sonja und den beiden zwei- und fünfjährigen Töchtern von Käfig zu Käfig. Mit großen Augen schauen die Kleinen zu den Tieren hinein – der Ausflug zur Markthalle an der Friedhofstraße scheint ihnen zu gefallen. „Wir überlegen, uns Hasen oder Meerschweinchen anzuschaffen“, sagt Mutter Sonja. „Vielleicht sogar schon heute.“ Christine Zott betreibt zwischen Illertissen und Buch eine Erdbeerplantage. Warum sie eine gute Saison erwartet und zum Selbstpflücken rät, lesen Sie hier: Auf der Suche nach den saftigsten Erdbeeren

Themen Folgen