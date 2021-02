09:00 Uhr

Jedes Kind in Illertissen soll sich einen Schulranzen leisten können

Plus Die Illertisser Gahr-Stiftung unterstützt benachteiligte Schüler beim Kauf eines Schulanzens. So läuft das Projekt diesmal ab

Von Regina Langhans

Hochwertige Schulranzen sind teuer und zudem oft ein Prestigeobjekt unter Schülern, das zu Rückschlüssen auf finanzielle Verhältnisse der Familie verleiten könnte. „Das muss aber nicht sein, dass sich schon beim Schulranzen schon soziale Unterschiede auftun“, findet Illertissens Stadtpfarrer Andreas Specker.

Denn die von der Kirchenverwaltung St. Martin in Illertissen mitbetreute Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung kann einspringen: Vorschulkinder und Viertklässler aus benachteiligten Familien erhalten fürs neue Schuljahr 2021/22 beim Vorlegen eines Nachweises ihrer Bedürftigkeit Gutscheine zum Kauf eines Schulranzens wahlweise in einem von zwei beteiligten Illertisser Fachgeschäften.

Schulranzen-Gutscheine kommen per Post

Für die Aktion – eine von etlichen der in den vergangenen Jahren tätig gewordenen Stiftung – gilt es wegen der Coronaeinschränkungen besondere Abläufe beim Antragstellen zu beachten: Die Datenschutzerklärung als Formular der Gahr-Stiftung von der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Illertissen herunterladen, ausfüllen und mit einer Kopie des Bedürftigkeitsnachweises in den Briefkasten des Pfarrbüros beziehungsweise auch direkt im Büro, so weit wieder geöffnet, abzugeben. Der Gutschein, für die Schulanfänger im Wert von 150 Euro und für Übertrittskinder in weiterführende Schulen im Wert von 100 Euro, wird den Begünstigten per Post zugesandt oder kann gegebenenfalls persönlich ausgehändigt werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Hier können die Gutscheine eingelöst werden

Der Gutschein kann in den beiden Illertisser Geschäften Mein Mix (ehemals Fleischmann) und der City Papeterie eingelöst beziehungsweise mit dem tatsächlichen Preis verrechnet werden. Mit dazu gehören eine Fachberatung und das individuelle Anpassen an den Rücken. Die Aktion startet am Montag, 1. Februar und läuft bis Freitag, 30. April.

Pfarrer Specker erzählt, dass die Stiftung den Tipp zur Unterstützung beim Schulranzenkauf von einer Lehrerin erhalten habe. Eine gute Idee, wie er findet. Hinweise, wie oder wo Hilfe gebraucht werde, seien willkommen. „Es können Jugendliche unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Wohnort davon profitieren“, verweist Specker auf die Intention der Stiftung.

