Unbekannter stiehlt Feuerwehrkleidung aus Auto in Jedesheim

Ein bislang unbekannter Täter hat in Jedesheim die Einsatzkleidung eines Feuerwehrmannes gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine noch unbekannte Person hat in Jedesheim die Einsatzkleidung eines Feuerwehrmannes gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr auf dem Gelände einer Biogasanlage in der Bergenstettener Straße. Dort parkte das spätere Opfer sein Auto und ging seiner Arbeit nach. Sein Fahrzeug hatte er zuvor nicht abgeschlossen.

Polizei hat noch keine Hinweise auf den Täter aus Jedesheim

Später musste er dann feststellen, dass seine Einsatzkleidung und weitere Bekleidungsstücke aus dem Fahrzeuginneren gestohlen wurden. Noch gibt es keine Hinweise auf die Täterin oder den Täter. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

