vor 37 Min.

Jedesheimer Musiker verabschieden Dirigentin

Ein Nachfolger für Lisa Wegele ist bereits gefunden

Von Armin Schmid

Nachdem die Jedesheimer Musikanten ihre langjährige Dirigentin Lisa Wegele im Rahmen des diesjährigen Pfarrfests verabschiedet hatten, schlossen sich anhaltender Applaus und stehende Ovationen an. Der Vorsitzende Wolfgang Hander betonte, dass man die Gelegenheit nutzen wollte und die Verabschiedung vor den zahlreichen Gästen und der breiten Öffentlichkeit durchzuführen – und dass es an der Zeit war, Danke zu sagen.

Rund sechs Jahre hatte Lisa Wegele die musikalische Leitung der Jedesheimer Musikanten inne. Zuerst war sie eigentlich nur als Aushilfe eingesprungen, letztlich ist daraus ein festes Engagement geworden. Über die Jahre hat Lisa Wegele mit dem Jedesheimer Klangkörper zahlreiche Musikstücke für Festgottesdienste, Konzerte und Feste geprobt und einstudiert.

Jedesheim: Scheidende Dirigentin verabschiedet sich mit Polka "Neue Wege"

Zu den Höhepunkten ihres musikalischen Wirkens zählte Wolfgang Hander die Feierlichkeiten zum 325-jährigen Bestehen der Jedesheimer Musikanten im letzten Jahr und hierbei vor allem das Jubiläumskonzert. Zum Abschied wurden Blumen, Geschenke und bleibende Momente in Bildform überreicht. Die scheidende Dirigentin verabschiedete sich mit der Polka „Neue Wege“, die sie ihrerseits als Abschiedsgeschenk an die Jedesheimer Musikanten überreichte.

Neue Wege wird auch Lisa Wegele gehen. Wenngleich sie in musikalischer Hinsicht zunächst einmal eine Pause einlegen will. Ein direkt anschließendes Engagement bei einer anderen Musikkapelle ist nicht geplant: „Erst einmal will ich durchatmen und herunterkommen.“ Falls mal eine Aushilfe am Dirigentenpult der Jedesheimer gebraucht wird, werde sie gerne einspringen. Die Jedesheimer Musikanten haben mit Daniel Walcher bereits einen Nachfolger für den Aufgabenbereich des musikalischen Leiters gefunden.

Ein Nachfolger wurde bereits gefunden

Walcher stammt aus dem württembergischen Nachbardorf Balzheim. Der 36-Jährige spielt nach eigenen Angaben seit rund 30 Jahren Tenorhorn, seine musikalische Laufbahn hat er mit der Jugendausbildung beim Musikverein Balzheim begonnen. Ab dem Jahr 2013 war er Leiter der Jugendkapelle. Von Ende 2013 bis Ende 2018 war er als Dirigent des Musikvereins Balzheim tätig.

Danach hat sich der Betriebswirt ein Jahr Auszeit genommen. Nun will er aber mit den Jedesheimer Musikanten in eine neue, musikalische Zukunft starten. Im Mittelpunkt der künftigen Ausrichtung stehen für Walcher böhmisch-mährische Blasmusik, gepaart mit modernen Hits und Schlagern und die Weiterentwicklung des musikalischen Niveaus der Kapelle.

Als Hobby gibt der 36-Jährige die Freizeitgestaltung mit Familie und den beiden Kindern an. Im Oktober wird bei Familie Walcher zum dritten Mal Nachwuchs erwartet: „Da wird es sicher nicht langweilig.“ Nach der Übergabe des Taktstocks hat Daniel Walcher mit dem flotten Marsch „Abel Tasman“ von Alexander Pfluger den ersten großen Applaus mit seinem neuen Klangkörper in trockene Tücher gebracht.

Zum Ende der Ferienzeit haben sich auf der A7 mehrere Unfälle ereignet. Mehr dazu lesen Sie hier:

Ferienende: Mehrere Unfälle auf der A7

Themen Folgen