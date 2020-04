vor 18 Min.

Jetzt ist der Illerberger Kreuzweg wieder komplett

Restauratorin Karin Krüger bringt die Bilder in die Kirche zurück.

Plus Pünktlich zu Ostern hängen die 14 Stationen wieder an ihrem Platz in der Pfarrkirche.

Von Ursula Katharina Balken

Das Osterfest des vergangenen Jahres ist in die Annalen der Geschichte der Illerberger St.-Martins-Pfarrei eingegangen. Nach einjähriger Schließung wurde das Gotteshaus durch Weihbischof Florian Wörner feierlich wieder eröffnet. Ostern 2020 dürfte ebenfalls in den Geschichtsbüchern der Stadt einen besonderen Platz einnehmen. Denn das höchste Fest der Christen darf heuer nicht in Gemeinschaft gefeiert werden. Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verbieten Ansammlungen von Menschen und somit auch Gottesdienste.

