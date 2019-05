vor 20 Min.

Jetzt kann es losgehen: Neues Bürgerhaus erhält den Segen

Mohrenhauser Bürger und Gäste feiern Einweihung des Gebäudes.

Von Zita Schmid

Mit vielen Gästen haben die Bürger von Mohrenhausen die Einweihung des neuen Bürgerhauses gefeiert. Die Festlichkeiten begannen mit einem gut besuchten Gottesdienst in der Sankt-Leonhard-Kirche, der von einem Kinderchor unter Leitung von Rita Bader mitgestaltet wurde. Anschließend zog Pater Jude Okeke mit den Ministranten nach nebenan ins Bürgerhaus und spendete den Räumen den kirchlichen Segen.

Im Zelt, das zwischen Kirche und Neubau aufgestellt war, umrahmte die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen das weitere Festgeschehen. „Es ist eine Ehre, hier zu stehen und sagen zu können: Ja, wir haben es geschafft“, sagte Fabian Pippis, der das neue Ehrenamt des Bürgerhaus-Beauftragten übernommen hat, bei seiner Begrüßungsrede. Mehr als 4200 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mohrenhauser für ihr neues Bürgerhaus geleistet. „Ihnen gilt ein riesengroßer Dank“, so Pippis weiter.

Pater Jude Okeke erteilt dem Bürgerhaus den kirchlichen Segen.

Dankesworte richtete er zudem an die Gemeinde für deren „volle Unterstützung“ und an das Amt für Ländliche Entwicklung, unter anderem für deren Antragshilfe bei der Eler-Förderung (Eler steht für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums). Außerdem dankte er dem Landtagsabgeordneten und Bürgerbeauftragten Klaus Holetschek, der – so Pippis Worte – „uns von Anfang an unterstützt und an uns geglaubt hat“. Holetschek selbst hatte das neue Gebäude nach dem Gottesdienst besichtigt. Er zeigte sich beeindruckt, was die Mohrenhauser „mit Herzblut und Leidenschaft auf die Beine gestellt haben“. Mit der Eler-Förderung in Höhe von rund 285000 Euro aus einem EU-Geldtopf werde in diesem Haus, das die Mohrenhauser für die Zukunft ihrer Dorfgemeinschaft gebaut hätten, nun auch der europäische Gemeinschaftsgedanke hineinwirken, so Holetschek.

„Es ist ein großer Tag für Mohrenhausen“, sagte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Der Ortsteil könne stolz sein auf den Zusammenhalt, welcher mit dem Einsatz für das Bürgerhaus noch lebendiger geworden und gewachsen sei. Das Gebäude „im Herzen des Dorfes“ soll künftig für Veranstaltungen aller Kettershauser Ortsteile zur Verfügung stehen. „Nutzt das Bürgerhaus und lasst es leben“, appellierte Schewetzky.

