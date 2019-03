vor 9 Min.

Jetzt steht fest: Ikea kommt nicht nach Memmingen

Eine Ikea-Filiale wird es auch künftig in Memmingen nicht geben, obwohl bereits konkrete Pläne existiert hatten. Der Möbelkonzern hat seine Strategie geändert und konzentriert sich nun unter anderem auf Metropolregionen.

Der Möbelkonzern macht eine Kehrtwende und verabschiedet sich von den Plänen für eine Filiale am Memminger Autobahnkreuz.

Von Helmut Kustermann Und Thomas Schwarz

Ikea kommt nicht nach Memmingen: Der Möbelkonzern hat seine ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen und wird am Autobahnkreuz keine Filiale eröffnen. Das Unternehmen verfolge eine „neue Expansionsstrategie“, sagte Ikea-Manager Johannes Ferber Ende der Woche in einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion. „Wir bauen keine Standard-Möbelhäuser mehr auf der grünen Wiese.“ Der Fokus liege nun auf Innenstädten und Metropolregionen. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) sprach von einer „gewissen Enttäuschung“, sagte aber auch: „Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend.“

Ikea hat bereits ein Grundstück im Memmingen gekauft

Die jetzige Entwicklung hatte sich bereits vor einem Jahr angedeutet: Damals gab Ikea bekannt, entgegen den ersten Planungen kein 18.000 Quadratmeter großes Möbelhaus am Memminger Autobahnkreuz zu bauen. Schon im April 2018 begründete das Unternehmen diesen Schritt mit einer neuen Firmenpolitik (wir berichteten). Pläne für Filialen in Castrop-Rauxel und Bottrop gab Ikea damals auf, der Stadt Memmingen machte der Möbelriese noch Hoffnung: Denkbar seien ein kleineres Möbelhaus und ein Lager für von Online-Kunden bestellte Waren, hieß es.

Mit dem Memminger Projekt habe sich der Konzern länger auseinandergesetzt, weil er bereits ein 15 Hektar großes Grundstück gekauft hatte, sagte jetzt Johannes Ferber gegenüber unserer Redaktion. Er ist bei Ikea Deutschland für Immobilien und Expansion zuständig. Letztlich habe der Möbelriese entschieden, „dass wir aus dem Projekt aussteigen. Wir sind von dramatischen Entwicklungen im Einzelhandel überholt worden“.

Ferber meint damit den wachsenden Anteil des Online-Geschäfts. Ein Auslieferungslager für im Internet bestellte Waren komme in Memmingen aber nicht infrage, da der Standort von großen Märkten wie München und Stuttgart zu weit entfernt sei. Zudem konzentriere sich Ikea bei der Suche nach Filialen auf Stadtzentren, die gut mit dem Öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind, sagte Ferber.

Was mit dem Grundstück passiert, ist noch unklar

Erledigt sind damit auch Pläne für ein angegliedertes Fachmarkt-Zentrum, gegen das sich Händler aus der Memminger Innenstadt gewehrt hatten. Es sollte ursprünglich neben der Filiale entstehen. Für das 15 Hektar große Grundstück am Autobahnkreuz gebe es bereits Interessenten, sagte Ferber. „Wir werden aber nichts übers Knie brechen und nur verkaufen, wenn es auch im Sinne der Stadt ist.“ Noch sei es „völlig verfrüht zu sagen, was dort entstehen könnte“, betonte Schilder. Von einem in Memmingen diskutierten Neubau des Klinikums bis zu einem Technologie-Park sei vieles denkbar, lautet die Einschätzung des Landtagsabgeordneten und Stadtrats Klaus Holetschek (CSU). Er plädiert dafür, mit der Wirtschaft nach Lösungen zu suchen und „hochwertige Arbeitsplätze“ zu schaffen.

Froh über die Entscheidung von Ikea ist Memmingens Einzelhandelsverband. Vorsitzende Mechthild Feldmeier zeigt sich „sehr erleichtert“. Aus ihrer Sicht hätte gerade das Fachmarkt-Zentrum der Innenstadt „sehr geschadet“. Das sieht auch Gerhard Pfeifer so. Der Memminger Firmenchef und stellvertretende Präsident der Industrie- und Handelskammer sagt: „Eine Konzentration auf Großinvestoren ist problematisch.“ Nun müsse die Stadt die Situation „sachlich und sauber“ analysieren – für eine sinnvolle Vermarktung des Areals.

