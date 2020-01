vor 40 Min.

Jubi-Seminar: So wird Naturkosmetik selbst gemacht

In Babenhausen wird gemischt, gerührt und experimentiert. Anmeldeschluss ist im Februar

Seit Jahrhunderten weiß der Mensch um die Pflanzenkräfte und macht sie sich zunutze: in der Medizin, der Küche und bei der Körperpflege. Die Jugendbildungs-stätte (Jubi) in Babenhausen greift das Thema im Frühjahr mit der Seminarreihe „Grüne Kraft wilder Kräuter und Bäume“ auf. Natur und Genuss sollen dabei auf vielfältige Weise verbunden werden. Los geht es am Samstag, 15. Februar, mit dem Tagesseminar „Naturkosmetik – selbst gemacht“. Es beginnt um 10.30 Uhr und dauert bis etwa 17.30 Uhr. Die Teilnehmer lernen die Wirkung unterschiedlicher Kräuter kennen und verarbeiten sie zu wohltuenden Substanzen. Es wird gemischt, gerührt und experimentiert mit frischen Kräutern, Bienenwachs und Ölen. Unter Anleitung der Allgäuer Wildkräuterführerin Brigitte Seidel werden Produkte wie Lippenbalsam, Deo und Badezusatz hergestellt. (az)

Anmeldeschluss ist Dienstag, 11. Februar, bei der Jubi-Bildungsreferentin Uta Manz, Telefon 08333/9206-0´, E-Mail an uta.manz@jubi-babenhausen.de.

Themen folgen