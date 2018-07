14:00 Uhr

Jugendhaus in Vöhringen ist eine Anlaufstelle für alle

Leiterin Kerstin Zogalla zieht im Vöhringer Hauptausschuss Bilanz. Vom schlechten Image vergangener Zeiten sei nichts mehr zu spüren.

Von Madeleine Schuster

Es ist ein Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Herkunft, ein Ort zum Abhängen und Entspannen: Das Jugendhaus (Juha) in Vöhringen hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle entwickelt. Diese Bilanz zog Leiterin Kerstin Zogalla kürzlich im Vöhringer Hauptausschuss. Das Programm, das die Verantwortlichen dort regelmäßig auf die Beine stellen, scheint anzukommen: Durchschnittlich 14 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren besuchen pro Tag das Juha – nicht einberechnet sind besondere Aktionen, wie Kindertag oder „Qualitraining“, das Schüler auf ihren Abschluss vorbereitet. Dass es im Jugendhaus mittlerweile so rund laufe, sei „klasse“, lobte Stadtrat Volker Barth (SPD). Und erwähnte im selben Atemzug, dass dies nicht immer so gewesen sei.

Streitereien unter Jugendgruppen hatten der Einrichtung vor einigen Jahren immer wieder negative Schlagzeilen beschert. Darüber sei man laut Zogalla aber längst hinweg. Natürlich gebe es von Zeit zu Zeit Jugendliche, die „ihre Grenzen testen“, doch solche Situationen könnten in den meisten Fällen schnell geklärt werden. Andernfalls werde auch mal ein Hausverbot für einen Tag oder eine Woche ausgesprochen. Zogalla unterstrich: „Wir schließen niemanden ganz aus. Bei uns gibt es immer einen Weg zurück.“

22 Stunden in der Woche hat das Jugendhaus an der Illerstraße seine Türen für Heranwachsende geöffnet. Die Jugendlichen, die im Schnitt 14 Jahre alt sind, können dort gemeinsam Zeit verbringen – oder sich an unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen beteiligen. Zogalla zählte einige davon auf: So finden etwa Mädelsabende, Konzerte oder Fifa-Soccer-Turniere statt. Während der Fußball-Weltmeisterschaft beteiligten sich die Jugendlichen an einem Tippspiel, berichtete die Juha-Leiterin. In Kooperation mit dem Vöhringer Sportclub wurde eine Jugendparty ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit der Grundschule Süd ein Medienworkshop. Abgesehen von Freizeitaktivitäten erhalten Schüler aber auch Hilfe bei Hausaufgaben, Referaten oder Bewerbungen.

Dass das Juha in Vöhringen nicht nur Teenagern eine Anlaufstelle bietet, habe sich nach Auskunft von Zogalla bewährt. Der Kindertag, der immer montags von 16 bis 17.30 Uhr stattfindet, werde im Schnitt von zehn bis 26 Kindern besucht. Neu eingeführt wurde zudem ein offener Kindertreff für Jungen und Mädchen. Jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr wird im Juha dann gebastelt, gebacken oder gespielt. „Er etabliert sich langsam“, sagte Zogalla. Besucht werde der Treff derzeit von Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren.

Komplett ausgestorben scheint das Gebäude an der Illerstraße ohnehin nie. Wie Zogalla sagte, werde es derzeit unter anderem von fünf Bands, der Volkshochschule, der Sicherheitswacht, der Musikschule Dreiklang, der Caritas oder dem Freundeskreis Asyl genutzt. Zudem treffen sich private Gruppen im Juha, um ihrem Hobby nachzugehen. Vor allem Stadtrat Michael Neher (CSU) gefiel dieser Mix an Gruppen und Generationen. Es sei erfreulich, dass das Gebäude von Menschen unterschiedlichen Alters genutzt werde.

