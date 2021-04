Jugendlicher beschimpft Polizisten in Weißenhorn

Ein Jugendlicher beschimpft Polizisten auf türkisch. Dass einer der Beamten die Sprache ebenfalls spricht, ahnt er nicht.

Ein Jugendlicher ist in Weißenhorn gegenüber der Polizei ausfällig geworden. Die Beamten kontrollierten am Abend des 1. April mehrere Teenager im Zusammenhang mit einer Ruhestörung im Postpark. Dabei sprachen sie einen 17-Jährigen an, der sofort anfing, Beleidigungen in türkischer Sprache zu äußern. Womit er wohl nicht gerechnet hat: Einer der Beamten spricht türkisch und verstand die verbalen Kraftausdrücke. Gegen den jungen Mann läuft nun ein Strafverfahren. Da er sich nach der Anzeigenaufnahme nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. (AZ)

Lesen Sie auch: