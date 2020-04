vor 21 Min.

Jugendlicher überfällt Tankstelle in Illertissen

Mit mehr als zehn Streifen und einem Hubschrauber fahndet die Polizei am Sonntagabend nach dem unbekannten Täter. Er ist weiterhin auf der Flucht

Zu einem außergewöhnlich großen Polizeieinsatz ist es am späten Sonntagabend in Illertissen gekommen: Ein Jugendlicher hat dort gegen 21.15 Uhr eine Tankstelle an der Memminger Straße überfallen. Mit mehr als zehn Streifen und einem Hubschrauber machte sich die Polizei nach dem Vorfall auf die Suche nach dem Unbekannten. Auch am Montag war der Täter noch nicht gefasst, die Fahndung ging weiter.

Dem Polizeibericht zufolge betrat der Jugendliche am Sonntagabend die Shell-Tankstelle, drohte mit einer unbekannten Waffe und verlangte Bargeld. Dieses packte er in eine mitgebrachte Tasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter erbeutete einen zweistelligen Eurobetrag. Verletzt wurde bei dem Überfall glücklicherweise niemand.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion am Montag mitteilte, fahndete die Polizei mit „deutlich mehr als zehn Streifen“ und einem Hubschrauber mit Suchscheinwerfer nach dem Flüchtigen. Gegen 22.30 Uhr, also nach etwa einer Stunde und 15 Minuten, wurde die Suche am Sonntagabend allerdings ergebnislos abgebrochen. Die Fahndung nach dem Täter lief am Montag weiter.

Auf seiner Flucht verlor der Unbekannte nach Angaben des Polizeisprechers Teile der Beute. Dieses Geld wurde sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen übernahm die Ermittlungen am Tatort in Illertissen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Neu-Ulm weitergeführt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, schlanke Statur. Der Jugendliche trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. (jsn)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen.

