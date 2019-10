07:00 Uhr

Junge Illertisser sind begeistert von Carnac

Nach dem Jugendaustausch ziehen die Teilnehmer im Partnerschaftskomitee Bilanz. Dort wurden auch erste Ideen für die bretonische Woche diskutiert.

Von Regina Langhans

Megaschön sei es gewesen – zu diesem Fazit kommen die jungen Illertisser, die heuer die Partnerstadt Carnac besucht haben. Sie kamen nun in einer Sitzung des Freundschaftskomitees Illertissen-Carnac zu Wort. 18 Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren waren eine Woche lang in Illertissens Partnerstadt Carnac zu Gast und schlossen dort viele Freundschaften. Der Jugendaustausch wird durch den Deutsch-Französischen Jugendring finanziell gefördert. Außerdem ging es um die ersten Plänen zur Bretonischen Woche im nächsten Jahr.

Die Sitzung war ungewöhnlich gut besucht, weil auch einige junge Carnac-Neulinge anwesend waren. Alle äußerten sich begeistert: Letizia Korda sagte, bis jetzt würden sie und ihre Gastfamilie noch täglich schreiben und sie hoffe, dass es noch eine Weile so bleibe. Oscar Sennert berichtete von erlebnissreichen Tagen und Anna Burger fand, dass ein dichtes Programm geboten war. Lydia Opdenhoff bezeichnete die Reise als „nur megaschön“ und Fiona Hoer stellte fest: „Ich kann die Mitfahrt allen empfehlen, auch wenn sie kein Französisch sprechen.“ Die Verständigung klappe trotzdem.

Es hätten mehr Jugendliche mitfahren können

Partnerschaftspräsidentin Helga Sonntag ergänzte, dass manche Jugendliche während des Aufenthalts die Gastfamilie sogar gewechselt hatten, weil sich diesmal mehr französische Gasteltern zur Aufnahme gemeldet hatten, als Jugendliche mitgefahren waren. Die Bereitschaft der Familien in Carnac sollte nicht enttäuscht werden. Im Bus aus Illertissens hätten noch etliche Mitfahrer Platz gehabt. Neben Illertisser Jugendlichen waren auch Schüler aus Nachbarorten wie Bellenberg oder Vöhringen dabei.

Die bretonischen Freunde hatten erneuet ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Zu den Höhepunkten zählte neben einem Segelkurs und einem Ausflug auf die Insel Hoedic ein Wattfischen mit Muscheln sowie der Besuch eines Salzabbaubetriebs, wo das traditionelle Meersalz gewonnen wird.

Der Gegenbesuch der Erwachsenen in Form der Bretonischen Woche ist kommendes Jahr von Freitag, 25. September, bis Samstag, 3. Oktober, geplant. Nun gelte es, die Tage ebenfalls mit einem attraktiven Programm zu füllen. Angedacht – und vom Partnerkomitee in Carnac angeregt – sind Besuche der Kaiserburg in Nürnberg, des Oktoberfestes in München sowie ein Ausflug ins Allgäu. Aber auch die Staudengärtnerei und Illertisser Museen sollen auf der Liste der Aktionen stehen. Nun hofft die Präsidentin, dass sich für die Freunde aus Carnac bald genügend Gastfamilien finden.

