Junger Vöhringer entdeckt asiatischen Vogel im Bucher Ried

Plus Leon Wischenbarth fotografiert auf einem Acker einen Rotlappenkiebitz – es ist die erste Sichtung eines solchen Tiers in Deutschland. Experten sind von der Beobachtung begeistert

Es war ein milder Freitagnachmittag Ende Mai, als sich Leon Wischenbarth auf den Weg ins Bucher Ried machte. Gemeinsam mit seinen Eltern kommt der 13-Jährige oft in dieses Gebiet – denn der Vöhringer ist ein begeisterter Hobby-Ornithologe. Und die weiten Felder und Äcker zwischen Illertissen und Buch locken allerhand verschiedene Vogelarten an, die der Schüler fotografiert oder filmt und deren herumliegende Federn er einsammelt.

Der 13-Jährige weiß mittlerweile ganz genau, welche Arten sich gerne an welchen Orten aufhalten. An jenem Freitag hatte er sich auf den Weg gemacht, um Braunkelchen zu beobachten. Doch plötzlich huschte ihm ein exotischer Vogel vor die Linse: Rund 30 Zentimeter groß, mit schwarz-weiß-bräunlichem Gefieder und einem rot-schwarzem Schnabel.

Viele Vogelbeobachter melden sich bei den Wischenbarths

Zunächst sei er schon etwas perplex gewesen, gibt Leon rund eineinhalb Monate später im Gespräch mit unserer Redaktion zu. Denn eigentlich kennt der Schüler des Vöhringer Illertal-Gymnasiums sämtliche Vogelarten, die sich im Kreis Neu-Ulm herumtreiben: „Dieses Tier war mir aber völlig unbekannt.“ Rund zehn Minuten konnte er den fremden Vogel, der überhaupt nicht scheu gewesen sei, beobachten und fotografieren. Allmählich dämmerte ihm: Es könnte sich am ehesten um einen Kiebitz handeln. Ein Verdacht, der sich während seiner Recherche zuhause zu bestätigen schien: Denn das Tier auf seinen Fotos sah genauso aus wie ein Rotlappenkiebitz. Doch der ist normalerweise in Asien – vor allem in den Sumpfgebieten des Iran, des Iraks und Turkmenistans – beheimatet. In Deutschland wurde so ein Tier noch nie zuvor gesichtet.

Leon wandte sich an die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern, die den Kontakt zur Fachwelt herstellte. Viele Vogelbeobachter hätten sich in den folgenden Wochen bei den Wischenbarths gemeldet. Einer der Experten, die sich mit dem Fall beschäftigen, ist Tobias Epple.

Beobachtung des Rotlappenkiebitz im Bucher Ried: "Wie ein Sechser im Lotto"

Wie der hauptberufliche Ornithologe aus Ulm gegenüber unserer Redaktion erklärt, sei schnell klar gewesen, dass es sich tatsächlich um einen Rotlappenkiebitz handelt. Auf seinem Weg von Asien nach Buch könnte er bis zu 3700 Kilometer zurückgelegt haben, vermutlich komme er jedoch aus der Osttürkei. Warum es den Ausreiser überhaupt nach Europa verschlug, konnten die Fachmänner nicht abschließend klären. Epple zufolge ist jener Rotlappenkiebitz bereits Mitte Mai auf der kroatischen Insel Pag beobachtet worden. Nach Leons Sichtung ist er im Juni noch in Belgien und den Niederlanden aufgetaucht, danach verliert sich die Spur. Dass es sich um ein und dasselbe Exemplar handelt, konnte Epple zufolge aufgrund individueller Merkmale nachgewiesen werden. Ebenso sicher könne man mittlerweile sagen: Das Tier, das keinen Ring um den Fuß trägt, ist ein Wildvogel und nicht aus einer Haltung ausgebüchst. „Leons Beobachtung des Rotlappenkiebitz ist wie ein Secher im Lotto“, so Epple.

Dabei ist es gar nicht dessen Hauptziel, unbekannte Arten zu entdecken. Der junge Vöhringer, der nach eigenen Angaben nahezu jede freie Minute in der Natur verbringt, wolle einfach nur dokumentieren, welche Arten sich in welcher Anzahl im Kreis-Neu-Ulm herumtreiben. Ausgerüstet mit seiner Kamera ist er deswegen regelmäßig auf den Wiesen und Feldern in der Region unterwegs, wo er insbesondere nach sogenannten „Rupfungen“ Ausschau hält. Diese entstehen, wenn Greifvögel kleinere Vögel als Beute fangen: Da der Jäger mit deren Federn nichts anfangen kann, rupft er diese aus. Insgesamt besitzt der 13-Jährige rund 350 Rupfungen. Ungewöhnlich viele, nämlich 44 Stück, habe er im April dieses Jahres gefunden.

Während seiner Sichtung des Rotlappenkiebitz sei er schlichtweg zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, sagt Leon. Von der Erfahrung profitiere er auch, weil er wertvolle Einblicke in die Arbeit der Fachwelt erhalten habe. Denn auch wenn Leon noch keinen konkreten Berufswunsch hat, kann er sich durchaus vorstellen, dass sein Job später einmal etwas mit Tieren zu tun haben wird. Vater Peter sieht das ähnlich: „Ein Maschinenbauer wird aus Leon wohl nicht werden.“

