14:01 Uhr

Kabarett mit Maxi Schafroth: Mit Dialekt, Charme und braunem Hut

Kabarettist Maxi Schafroth begeistert die Babenhauser im Theater am Espach mit seinem Comedy-Programm. Was geboten ist.

Von Claudia Bader

Sein „Draht“ zum Publikum ist ein armdickes Tau gewesen. Als Maxi Schafroth die Bühne betrat, um sich ohne Punkt und Komma die Allgäuer Seele aus dem Leib zu schwätzen, dauerte es nur ein paar Sekunden, bis sich das Publikum vor Lachen schüttelte. Denn mit dem schnarrenden Charme seines Allgäuer Dialekts, gnadenlos schrägen Texten und absurden Gedankensprüngen offenbarte der Mundart-Kabarettist und Entertainer, dass das Banale für ihn durchaus Bedeutung hat. Mit seinem Programm „Faszination Bayern“ sorgte er im Theater am Espach für pure Begeisterung.

Bereits Wochen vor dem Auftritt des aus Stephansried bei Ottobeuren stammenden Multitalents waren sämtliche Karten ausverkauft. Denn der Allgäuer Bauernsohn und gelernte Banker, der inzwischen in München lebt, hat bereits im Jahr 2016 in Babenhausen zahlreiche Fans gewonnen. Deshalb sei er gern wieder in die im Zentrum des Allgäus gelegene „Perle an der B300“ gekommen, verriet er. Auch über die Bewohner der umliegenden Gemeinden hat sich Schafroth vorab bestens informiert. Dabei habe er erfahren, dass die Feuerwehr Kettershausen nicht nur für ihre Präzision beim Zielspritzen, sondern auch als „Beste beim Wettsaufen“ bekannt sei.

Babenhausen ist die „Perle an der B300“

Ganz wie es sich für einen „Heimatabend“ gehört, schlüpfte der 33-jährige Kabarettist im Lodenkittel und Hut in die Rolle eines viel älteren Landwirts. Mit Wortwitz sowie unnachahmlicher Mimik und Gestik gab er in vertrauter Mundart seine Erkenntnisse über die Bayern zum Besten, die man in Berlin bereits am leicht erhobenen Gesichtsausdruck erkenne. Im Gegensatz zu den baden-württembergischen Nachbarn stecke das „Prinzip der wahrhaftigen Allgäuer Sparsamkeit“ tief in seinen Landsleuten drin, verriet Schafroth. Wenn der Allgäuer zum Skifahren eine Tageskarte kaufe, müsse sich diese natürlich rechnen. „Mein Papa hat es bis zu 13 Cent pro Abfahrt geschafft.“

Viele Geschichten, die er schwäbelnd zum Besten gab, verpackte Schafroth mit Musik. Zu Gitarren-Begleitung seines Schulfreundes Markus Schalk gab der Allrounder, der ursprünglich Bofrost-Fahrer werden wollte, in witzigen Songs zum Beispiel Einblick in seine Kindheit: Da seine Mutter täglich 24 Stunden gearbeitet habe, sei er als „Ackergeburt“ zur Welt gekommen und zunächst für eine Kartoffel gehalten worden. „Anstatt Spiela hieß es bei uns nur schaffa, schaffa“, sagte er. Trotzdem habe er viel „Nix“ gemacht – und das gerne. Schon als Siebenjähriger habe Schafroth auf Schleichwegen einen großen Traktor gesteuert. Spürbar stolz schwärmte er von den Schleppern seiner Heimat: „Wir im Allgäu haben kein Premium-Automobil-Kartell. Wir haben Fendt mit eingebauter Katzen-Distance-Warning. Das reicht.“ Dass die Landwirte in den 1990er-Jahren „veräppelt“ wurden, weil sie mit ihrem „Eau de Gülle“ von einem „G’schmäckle“ begleitet wurden, empfindet Schafroth im Nachhinein als ein Stück „Authentizität“. Nachdem er sich als Azubi nichts getraut habe, könne er mittlerweile auch „nein“ sagen, verdeutlichte er in seinem mitreißenden Protest-Song „I hab koi Luscht mehr“. Das Publikum war begeistert.

