17:30 Uhr

Katzen vergiftet: So schätzt eine Tierärztin den Fall ein

Diese Katze ist eine der drei betroffenen Tiere, die offenbar nach dem Verzehr eines präparierten Wurstköders in Weißenhorn Vergiftungserscheinungen zeigten. Für die behandelnde Tierärztin Ursula Klingbeil aus Gannertshofen besteht kein Zweifel, dass ein Tierhasser am Werk ist.

Plus Der Polizei wurden drei Fälle in Weißenhorn gemeldet. Ein Tier ist verendet, nachdem es einen präparierten Köder fraß. Zwei andere kamen schnell in Behandlung.

Von Jens Noll

Ein Tierhasser treibt derzeit offenbar in Weißenhorn sein Unwesen. So wurden der Polizei drei Fälle gemeldet, in denen Katzen mutmaßlich mit ausgelegten Ködern vergiftet wurden. Nach Angaben der Polizei handelt sich wohl um Lyonerwurst, die mit einer giftigen Substanz, die Schneckenkorn ähnelt, präpariert wurde.

Die Köder lagen im Bereich Hagenthalerstraße und Schubertstraße in Weißenhorn aus. Eine Katze ist verendet, nachdem sie einen solchen Köder gefressen hat. Zwei weitere befinden sich derzeit in tierärztlicher Behandlung. Ursula Klingbeil aus Gannertshofen hat eines der beiden Haustiere am späten Mittwochabend als Notfall in ihrer Praxis aufgenommen. Die Katze sei ins Taumeln gekommen, habe orientierungslos gewirkt und schwere Krämpfe gehabt, erzählt die Tierärztin im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie habe das Tier zum Erbrechen gebracht. Die Katzen zeigten Symptome wie Zittern und Krämpfe Der Mageninhalt lässt aus Sicht von Klingbeil keine Zweifel zu: Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit habe die Katze ein Nervengift aufgenommen, sagt Klingbeil. Fotos des Erbrochenen liegen auch unserer Redaktion vor. Darauf sind blau gefärbte Wurststücke zu sehen. Die Tierärztin ist sich sicher: Da war ein Tierhasser am Werk, der es bewusst darauf angelegt hat, Tiere zu töten. Dass jemand so ein effizientes Gift einsetze, das schon nach zehn Minuten wirke und ohne Behandlung unweigerlich zum Tod führen würde, sei selten, ergänzt Klingbeil. Um eine klare Bestätigung für ihre Vermutung zu bekommen, würde Klingbeil den Mageninhalt an der Universität München toxikologisch untersuchen lassen. „Doch wir haben niemanden, der das bezahlen möchte, auch nicht die Staatsanwaltschaft“, sagt die Tierärztin. Bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, die nach den Vorfällen wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, sieht man keinen Anlass für eine solche Untersuchung, wenn es klare Anzeigen dafür gibt, dass die Tiere vergiftet wurden. „Eine toxikologische Untersuchung gibt uns keine Hinweis auf den Verursacher“, sagt Polizeichef Gerhard Klingler. Ihm ist – wie vielen Bürgern wahrscheinlich auch – völlig unklar, welche Motivation den Täter antreibt. Klingler kann sich auch nicht daran erinnern, in Weißenhorn schon einmal einen solchen Fall gehabt zu haben. Er rät Besitzern, ihre Tiere ins Haus zu holen, und allen anderen Menschen, draußen wachsam zu sein. Die Polizei hofft, dass jemand eine verdächtige Person gesehen hat und Hinweise auf den Täter geben kann. Die Besitzerin des gestorbenen Tiers berichtet auf Facebook Groß ist die Bestürzung auf der Online-Plattform Facebook. In der Gruppe „Weißenhorn“ hat die Besitzerin der gestorbenen Katze über den schrecklichen Vorfall informiert. Demnach musste das drei Jahre alte Tier in der Nacht auf Dienstag von seinem Leiden erlöst werden. Die Frau berichtet von einem schlimmen Anfall mit Zittern, Krampfen und letztendlich kompletter Abwesenheit der Sinne. Am Donnerstagnachmittag teilte die Frau mit, dass nun auch ihre zweite Katze vergiftet worden sei. Dank schneller Reaktion sei das Tier aber über den Berg, eine ebenfalls vergiftete Nachbarskatze befinde sich noch in der Tierklinik. Die Facebook-Nutzerin appelliert an alle Katzenbesitzer, sofort zum Arzt zu gehen, wenn das Tier Symptome wie Zittern, Verkrampfen und Orientierungslosigkeit zeigt. Und sie weist darauf hin, dass die betroffenen Vierbeiner im Bereich Hagenthalerstraße/Röslestraße/Schubertstraße beheimatet sind. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise Auch Tierärztin Ursula Klingbeil sagt: „Sofort zum Arzt, wenn es Auffälligkeiten gibt.“ Allen Hundebesitzern in Weißenhorn rät sie, ihre Tiere an die Leine zu nehmen. Katzenbesitzer sollten ihre Lieblinge zuhause lassen und den Garten nach verdächtigen Wurstködern durchsuchen. Sie sei normalerweise kein Mensch, der schnell Alarm schlägt, erzählt Klingbeil. Aber in diesem Fall sei die Sache sehr ernst. Wer in Zusammenhang mit den genannten Fällen Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Diese hat die Rufnummer 07309/96550. Mehr aus Weißenhorn lesen Sie hier: Haushalt 2020: Weißenhorn kann aus dem Vollen schöpfen

